Neu, torxes i molts forfets: la Cerdanya es prepara per Nadal a ple rendiment
Les pistes obren tot el desnivell esquiable amb els nous gruixos i ocupacions turístiques superiors al 70 % al Pirineu
Les festes de Nadal arriben a la Cerdanya amb bones perspectives per a l’esquí, el turisme i les activitats de muntanya. Les pistes de Masella presenten neu i la previsió meteorològica anuncia noves nevades abans de Nadal, garantint condicions per a la pràctica dels esports d’hivern. Actualment es troben oberts sectors com La Tosa, Coma Pregona, Cap del Bosc, Coma Oriola, Bosc d’Alp, La Pleta i Pla de Masella, oferint un 100 % del desnivell esquiable, amb 935 metres de baixada des del cim de La Tosa (2.535 m) fins al Pla de Masella (1.600 m), el més gran de la Cerdanya.
L’esquí nocturn és una altra de les propostes d’aquestes festes, amb 10 km de pistes il·luminades entre les 18 i les 20.30 hores els dies 20 i 27 de desembre i el dimarts 30 de desembre. Les sessions combinen esport i turisme gastronòmic, amb sopars a peu de pista que inclouen plats com el trinxat de la Cerdanya i especialitats dels Alps, com fondue i raclette, acompanyats de música i DJ’s al Möod Masella.
Una de les activitats és la baixada de torxes organitzada pel programa de TV3 “Temps de Neu” per celebrar el seu 40è aniversari el 10 de gener. Els participants podran baixar les pistes amb torxes i, posteriorment, gaudir de forma gratuïta de l’esquí nocturn.
En paral·lel, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els allotjaments del Pirineu i de les Terres de Lleida registraran una ocupació superior al 70 % durant Nadal, Cap d’Any i Reis. Els nivells més alts es preveuen entre el 30 de desembre i el 2 de gener, amb hotels del Pirineu amb ocupació del 90‑100 % i cases rurals i bungalows amb registres similars.
El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha destacat que “l’esquí alpí i nòrdic serà la proposta estrella d’aquests dies i les nevades de les últimes hores han millorat els gruixos de neu”. A més, les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida preveuen vendre més de 190.000 forfets entre Nadal i Reis, ampliant els quilòmetres disponibles per a l’esport blanc i oferint als visitants combinació de naturalesa, cultura, gastronomia i activitats familiars com els pessebres vivents.
La combinació de neu, activitats nocturnes, gastronomia i alta ocupació turística situa la Cerdanya i el Pirineu lleidatà com una destinació per a les festes de Nadal.
