Vegueria de l'Alt Pirineu, un 2025 amb 55 milions i nous serveis públics
La delegada Sílvia Romero destaca el desplegament de polítiques públiques, amb el Pla Únic i actuacions clau en formació i infraestructures
La Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran tanca l’any amb un balanç marcat pel desplegament de noves polítiques públiques i l’impuls d’inversions estratègiques al territori. Així ho ha exposat la delegada territorial, Sílvia Romero Galera, que ha posat en valor un any en què, segons ha afirmat, “s’han posat els pilars perquè tots els territoris avancin conjuntament sota el lema de la prosperitat compartida”.
Entre les principals actuacions, la delegada ha remarcat l’impacte del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat 2025-2029, que destinarà 55 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran, així com l’inici del desplegament de la Llei de l’Estatut de municipis rurals, que beneficiarà pràcticament tots els municipis de la vegueria. A aquestes mesures s’hi afegeixen el Pla de Xoc per a la modernització dels espais esportius i el Pla de barris i viles de Catalunya, que en la seva primera convocatòria finançarà projectes a la Pobla de Segur i la Seu d’Urgell.
En clau territorial, Romero ha subratllat l’inici de les obres del nou edifici d’INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell, un projecte que ha qualificat de pioner i de país en la formació de professionals dels esports al medi natural. També ha destacat les obres d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de Tremp, amb una inversió de 10 milions d’euros, i l’arrencada del Grau en Infermeria al Pirineu.
De cara a l’any vinent, la delegada ha avançat projectes com la posada en funcionament de les noves Oficines d’Atenció Ciutadana a Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà, o la construcció del nou Arxiu Comarcal de la Cerdanya, amb l’objectiu de reforçar els serveis públics arreu del territori.
Aquest balanç s’ha donat a conèixer en el marc de l’acte institucional de Nadal de la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, celebrat al Casal Cívic i Comunitari de Tremp, amb l’assistència de representants del món local, d’entitats socials i dels serveis territorials de la Generalitat.
