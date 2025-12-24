Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esquí i Intel·ligència Artificial, les estacions al dia

La gestió sostenible de la neu i la digitalització situen els camps de neu com a referent en exigència mediambiental i seguretat

Les Jornades Professionals 1 / ACEM

Miquel Spa

Les estacions d’esquí catalanes, amb un paper destacat de la Molina i Masella a la Cerdanya, s’han consolidat com a referents en innovació tecnològica i gestió sostenible de la neu. Així s’ha posat de manifest en unes jornades tècniques organitzades per l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) a Baqueira Beret, on professionals del sector han analitzat els reptes presents i futurs del model de neu al Pirineu.

Les sessions han permès mostrar la complexitat que s’amaga darrere la preparació de les pistes i el funcionament intern de les estacions, amb un fort accent en la digitalització, la seguretat i l’ús creixent de la intel·ligència artificial. Representants de Baqueira Beret, FGC Turisme —gestora de la Molina— i Masella han coincidit a assenyalar que la tecnologia és clau per garantir la viabilitat del sector en un context de canvi climàtic.

Un dels punts centrals ha estat la gestió eficient de la neu, tant natural com produïda. L’ús de maquinària d’última generació permet optimitzar els recursos hídrics i energètics i allargar la temporada, convertint el trepig de pistes en una eina fonamental de sostenibilitat. Aquest procés, basat en criteris tècnics i físics molt precisos, és determinant per a la qualitat de l’experiència de l’esquiador.

Les jornades també han posat el focus en l’evolució de les màquines trepitjaneu, cada cop més eficients i amb menys emissions. Tant la Molina com Masella ja incorporen combustibles alternatius que redueixen de manera notable el CO₂, mentre el sector avança cap a solucions elèctriques i d’hidrogen.

En l’àmbit de la seguretat, els sistemes de geolocalització i anàlisi de dades permeten controlar el gruix de neu amb gran precisió i millorar la protecció dels treballadors, especialment en condicions de baixa visibilitat. Aquestes eines digitals faciliten una gestió més intel·ligent de les estacions i una millor planificació del treball.

Finalment, el debat ha situat la intel·ligència artificial com un element clau de futur, amb aplicacions en la predicció meteorològica, la gestió dels remuntadors i l’organització dels equips humans. Tot i trobar-se encara en una fase inicial, les estacions catalanes ja treballen per integrar aquesta tecnologia en el seu dia a dia.

Les conclusions de les jornades reforcen la idea que la neu a Catalunya és molt més que turisme i esport: és un sector estratègic, tecnològicament avançat i arrelat al territori, amb la Cerdanya, la Molina i Masella com a exemples destacats d’innovació al servei del país.

