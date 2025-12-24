Llívia recupera l'edició de l'històric butlletí local 'Quadern'
L’Ajuntament presentarà el número 18 del Quadern de Llívia, una publicació emblemàtica cultural que posa en valor la memòria, la recerca i la vida del municipi
Llívia recupera una de les seves publicacions de referència amb la reaparició del Quadern de Llívia, onze anys després de l’última edició. L’Ajuntament presentarà aquest diumenge el número 18 de l’històric butlletí local en un acte obert al públic que tindrà lloc a les 17.30 hores al teatre del poliesportiu municipal.
La recuperació del Quadern de Llívia suposa reprendre una iniciativa cultural i divulgativa que es remunta a l’any 1980, quan va néixer impulsada pel Patronat del Museu de Llívia i l’Ajuntament. El projecte va ser ideat i coordinat per Josep Vinyet i Estebanell, que en va ser president i anteriorment secretari municipal. La publicació va tenir una periodicitat regular durant els primers sis anys i, posteriorment, una trajectòria intermitent fins al 2007, amb un darrer número publicat l’any 2014.
El nou número 18 arriba amb un tiratge de 1.200 exemplars i un volum de 212 pàgines. La publicació compta amb la participació de 21 autors, majoritàriament locals, tot i que també hi col·laboren autors de la comarca i d’altres punts de Catalunya, fet que reforça el caràcter obert i plural del butlletí.
L’estructura del Quadern de Llívia es divideix en tres grans blocs. El primer recull estudis i treballs de recerca, amb aportacions sobre el fòrum romà, la farmàcia Esteva, els goigs de Llívia o l’obra de l’arquitecte i alcalde Calixte Freixa. El segon bloc és un monogràfic temàtic dedicat a la gastronomia local i a la marca Llívia, amb la participació de restauradors i productors del municipi. La tercera part és una miscel·lània amb entrevistes, reportatges, el resum de l’any, informació de les entitats locals i propostes de rutes.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és el pes que guanya la fotografia, amb un tractament més rellevant en la maquetació respecte als volums anteriors.
L’edició del número 18 del Quadern de Llívia ha estat possible gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona, a l’aportació econòmica i els recursos humans de l’Ajuntament, i a la col·laboració dels autors. Amb aquesta recuperació, el municipi referma la voluntat de preservar i difondre la seva memòria històrica i cultural.
