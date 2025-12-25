Hospital de Cerdanya: el que cal saber sobre el càncer de pell
Una mostra posa el focus en la prevenció, l’autovigilància i els riscos de l’exposició solar, amb informació accessible sobre els principals tipus de càncer de pell i recomanacions per protegir-se
L’Hospital de Cerdanya acull durant les festes de Nadal una exposició divulgativa sobre el càncer de pell amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i la detecció precoç d’aquesta malaltia. La mostra, cedida per l’Associació Contra el Càncer a Girona, es pot visitar al hall principal del centre fins al 30 de gener.
L’exposició proposa un recorregut informatiu i pedagògic a través de diversos plafons que expliquen de manera clara i entenedora què és el càncer de pell, quins són els principals tipus —carcinoma basocel·lular, carcinoma escamós i melanoma— i quins factors de risc hi estan associats. Entre aquests, s’hi destaquen l’exposició solar acumulada al llarg de la vida, les cremades solars, l’ús de cabines de bronzejat artificial, el tipus de pell i els antecedents personals o familiars.
La prevenció és un dels eixos centrals de la mostra. En aquest sentit, s’hi recullen recomanacions pràctiques per reduir els riscos derivats de la radiació ultraviolada, com l’ús de roba protectora, gorres i ulleres de sol, la recerca d’ombra durant les hores de màxima insolació i l’aplicació correcta de crema solar. L’exposició també posa un accent especial en l’autovigilància de la pell, amb informació sobre els principals signes d’alerta del melanoma mitjançant la regla de l’ABCDE.
A més, la mostra dedica espais específics a col·lectius especialment exposats, com les persones que practiquen esport a l’aire lliure o els professionals que treballen a l’exterior, i incorpora informació sobre l’índex de radiació ultraviolada per fomentar-ne la consulta diària com a eina de protecció de la salut. També s’hi aborda l’evolució social del bronzejat, alertant dels riscos associats a una moda que ha contribuït a l’augment del càncer de pell en les darreres dècades.
La iniciativa reforça el paper de l’Hospital de Cerdanya com a espai de promoció de la salut i conscienciació ciutadana, més enllà de l’atenció estrictament assistencial.
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala