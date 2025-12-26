Condemnen a 12 anys de presó l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil
La sentència dona plena credibilitat a la víctima i veu "inexplicable" la versió del processat
Xavier Pi / Marina López (ACN)
L'Audiència de Girona ha condemnat a 12 anys de presó l'acusat d'abusar sexualment d'una menor d'edat a Puigcerdà a canvi de comprar-li un mòbil. La sentència recull que entre l'abril i el juny del 2021 el processat va mantenir "múltiples relacions" amb l'adolescent -que aleshores tenia 14 anys- i li anava donant punts, que després podria intercanviar pel telèfon. El tribunal dona plena credibilitat al relat de la víctima, perquè hi ha proves que l'avalen, i per contra veu "inexplicable" la versió que l'acusat va donar durant el judici. La sentència, que el condemna per abús sexual continuat i corrupció de menors, també li imposa passar-se 17 anys en llibertat vigilada i l'obliga a indemnitzar la menor amb 40.000 euros.
El cas que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat es remunta a principis d'estiu del 2020. Va ser aleshores quan el processat va conèixer la víctima, que llavors tenia 13 anys, perquè era amiga de la seva cunyada.
Segons recull la sentència, a partir d'aquell moment l'acusat va començar a tenir "contacte regular" amb la menor. Convidava les dues adolescents, i també la seva colla d'amics, a veure pel·lícules, escoltar música i ballar al pis on vivia (situat al carrer de les Pereres). Durant aquestes trobades, els donava "begudes alcohòliques, com rom i cervesa, i també tabac".
La menor, que aleshores passava per una situació familiar difícil, va anar guanyant confiança amb l'acusat. De fet, precisa l'Audiència de Girona, ell fins i tot va arribar a proposar-li que l'adoptaria. Durant aquests mesos, l'adolescent va començar a estalviar per comprar-se un mòbil, i el processat va encarregar-li diverses feines a canvi de les quals li pagava entre 5 i 10 euros (com passejar els gossos o repartir-li targetes on ell s'oferia com a pintor).
La sentència recull que, en aquest context, l'acusat va proposar-li a la menor mantenir relacions sexuals a canvi de comprar-li el telèfon. I que va establir un sistema de punts, que ell aniria sumant i restant, dient-li que quan arribés a tenir-ne 9 li entregaria el mòbil. A més, per aconseguir que cedís, el processat li va insistir "que aquestes relacions la beneficiarien, perquè es convertiria en una experta i això li asseguraria que s'enamoressin d'ella".
L'Audiència de Girona conclou que aproximadament durant dos mesos -entre finals d'abril i juny del 2021- l'acusat va mantenir "nombroses relacions sexuals" amb l'adolescent a l'interior del seu pis. Aleshores, la menor ja havia complert els 14 anys. Cada vegada, ell anava sumant-li o descomptant-li punts "de manera arbitrària".
L'home va acabar comprant-li un mòbil, però després d'això, va continuar "pressionant" la víctima perquè anés al seu domicili, dient-li que si es negava a mantenir relacions amb ell, li trauria el telèfon. El cas es va destapar després que la mare de la menor denunciés els fets.
"Versemblant" i "inexplicable"
La sentència, dictada per la Secció Tercera, dona plena credibilitat al relat de la víctima. Sosté que la seva versió és "lògica i clarament versemblant", i que a més hi ha altres proves que l'avalen. Per exemple, allò que van explicar els seus amics al judici o el resultat de les exploracions que li van fer els forenses.
Per contra, el tribunal subratlla que la versió del processat -que va negar els fets- és "inexplicable". En part, perquè després que el denunciessin, el processat va intentar desvincular-se d'uns missatges que l'incriminaven (on proposava a la menor mantenir relacions amb ell).
Segons recull la sentència, l'acusat va oferir diners a un parent seu a canvi que digués que aquestes converses eren seves. "Resulta inexplicable que aquest testimoni s'ho inventés i ho posés en coneixement de la policia", subratlla el tribunal.
12 anys de presó
L'Audiència de Girona condemna el processat a 12 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys i un altre de corrupció de menors. La sentència també l'obliga a passar-se 17 anys en llibertat vigilada un cop hagi complert la pena, i a no poder-se apropar a menys de 100 metres ni comunicar-se amb la víctima durant tot aquest temps.
A més, el tribunal també l'inhabilita per poder exercir qualsevol professió que comporti contacte regular amb menors durant 10 anys. En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència de Girona obliga el processat a indemnitzar la víctima amb 40.000 euros.
La sentència no és ferma i s'hi ha interposat recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Mentre no es resolgui, l'Audiència de Girona ha decidit mantenir l'acusat en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat.
