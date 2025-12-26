Dos incendis de xemeneies el dia de Nadal, un a Guils de Cerdanya i l'altre a Olesa de Montserrat
Cap d'aquestes incidències va provocar danys personals als inquilins dels immobles
Les incidències no entenen de dies laborables ni de festius i una prova d'això és que aquest 25 de desembre es van incendiar dues xemeneies a les comarques que cobreix aquest diari. El primer foc es va encendre a Guils de Cerdanya i el segon, a Olesa de Montserrat. Tot i això, en cap d'aquests casos hi va haver ferits.
Va ser pels volts de les 5.25 h que els Bombers de la Generalitat van rebre el primer avís, que els alertava d'un incendi de xemeneia en una casa de planta baixa i dues alçades a Guils de Cerdanya. De seguida, s'hi van desplaçar amb tres dotacions i els efectius van fer les lectures pertinents amb la càmera tèrmica, que van sortir negatives. Llavors, van desmuntar el tub interior de la xemeneia per descartar la presència de foc i fum i, finalment, van revisar la teulada i el barret de la xemeneia per assegurar-se que no hi havia perill.
Unes hores més tard, cap a les 8.30 h del vespre, els Bombers es van activar de nou, en aquest cas al carrer del Mestre Joan Llongueras d'Olesa de Montserrat. La causa va ser un petit incendi a la xemeneia d'una casa que els mateixos propietaris havien pogut extingir. Un cop a lloc, les dotacions activades van revisar-la amb la càmera tèrmica per confirmar que no hi quedava cap punt calent i, en sortir negativa, van donar el servei per resolt.
Reforç dels efectius pel temporal
A causa de la situació de risc produïda pel temporal de nevades i pluges d'aquests dies, els Bombers han reforçat el seu dispositiu operatiu per fer front a les emergències que en puguin sorgir. En aquest sentit, durant aquests dies de Nadal i de Sant Esteve han estat realitzant rutes preventives de vigilància i reconeixement del territori en aquelles zones on es preveu més risc, a on faran també un seguiment exhaustiu.
El cos d'emergències ha reforçat la unitat GRAE, que ha activat diversos binomis, tant de la unitat de Muntanya com la Subaquàtica, que durant tot el dia faran rutes de reconeixement del territori.
