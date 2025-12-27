Les estacions d'esquí de Masella i la Molina tenen gruixos de neu de més de mig metre
Les precipitacions dels darrers dies han permès obrir moltes més zones i esperen que els propers dies hi hagi una pausa en les nevades
L'estació de Masella tindrà obertes totes les pistes de les seves instal·lacions a partir d'avui gràcies a la llevantada que afecta el país des de dilluns i la Molina, una trentena de pistes. En les darreres hores, les dues empreses estan treballat per evitar el risc d'allaus a les pistes i, fetes aquestes tasques, l'estació de Masella estarà totalment operativa. Les precipitacions han deixat gruixos superiors al mig metre de neu nova a pistes, espesors que feia temporades que no s'aconseguien en aquestes èpoques de l'any.
Aquesta llevantada ha deixat paisatges de postal des de les zones més altes fins el fons de la vall de la Cerdanya. Fonts de la direcció de l'estació de Masella indiquen que "la bona notícia és que a partir d'aquest diumenge les nevades tendiran a remetre i, a partir d'aleshores, s'imposarà el sol, amb cels blaus i paisatges nadalencs amb els boscos ben carregats de neu i fred nocturn que mantindrà la neu amb qualitat pols".
Al mateix temps que les pistes de les estacions estan preparades per a les pràctiques de l'esquí i de les diferents variants dels descensos, també hi ha un advertiment de no esquiar fora de pistes, perquè amb la neu nova i els gruixos que hi ha creix el risc d'allaus, que actualment és fort (4/5) fora de les zones controlades per l'estació.
Des d'avui, la direcció preveu que hi hagi el 100% dels accessos a pistes oberts, és a dir Coma Oriola, Pla de Masella i, a partir d'aquest dissabte, també el sector de La Pia.
L'estació també ofereix nits d’esquí nocturn avui dissabte, el dimarts 30 i el dissabte 3 de gener, de les 6 de la tarda a les 20.30 del vespre.
