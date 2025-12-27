La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
S'ha prohibit la circulació a la BV-4024, la BV-4031, la GI-400 i la GIV-4016
Els Bombers han rescatat els ocupants d'una cinquantena de vehicles que havien quedat atrapats per les nevades
Les nevades que afecten la Cerdanya, l'Alt Berguedà i el Ripollès han provocat diversos talls de carretera en les principals vies de la zona. Ara mateix, no es pot circular per alguns trams de la BV-4024, la BV-4031, la GI-400 i la GIV-4016. A més, és obligatori l'ús de cadenes en diversos punts de l'N-260. A causa de la neu, els Bombers s'han activat durant la tarda per rescatar les persones que havien quedat atrapades amb els seus vehicles.
La calçada està tallada a la GIV-4016 de Planoles a Toses fins a l'enllaç amb la GI-400 per la pista asfaltada, a la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà (coll de Pal), a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses (coll de la Creueta). A la GI-400 a Alp és obligatori l'ús de cadenes fins al quilòmetre 5 i està tallada la circulació a partir d'aquí fins al quilòmetre 6,5.
L'N-260 també ha estat tallada una estona a la collada de Toses, entre Ribes de Freser i Guils de Cerdanya. Ara, però, s'ha restablert la circulació amb l'obligatorietat d'utilitzar cadenes en aquest tram i també des de Montferrer i Castellbò fins a Soriguer. Al Port del Cantó està restringit el pas als vehicles pesants.
Des del Servei Català de Trànsit es demana a la població que no es desplaci cap a aquesta zona d’Alp-Toses i, en qualsevol cas, que porti les cadenes al cotxe.
Una cinquantena de cotxes atrapats
Al llarg de la tarda, els Bombers de la Generalitat han rescatat els ocupants d'una cinquantena de vehicles que han quedat atrapats en embussos a la GIV-4016 i a l'N-260 per l'acumulació de neu.
Nevades intenses
Les nevades provocades per la inestabilitat d’aquest front hivernal han deixat paisatges blancs al Berguedà i a la Cerdanya. A les estacions d'esquí de Masella i la Molina s'han registrat gruixos superiors al mig metre de neu nova a pistes, acumulacions que feia temporades que no s'aconseguien en aquestes èpoques de l'any.
A l'Alt Berguedà, la neu també s'ha presentat amb força a Rasos de Peguera o Gósol, entre altres. De fet, la cota ha baixat fins als 1.200 metres.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: 'Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys