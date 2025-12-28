La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal sense precipitació i amb gruixos importants a les pistes
Els responsables de les pistes continuen treballant per la seguretat dels allaus i han prohibit l'esquí fora pistes
Primer dia d'esquí de les festes nadalenques sense nevades a les estacions de la Molina i Masella. Les precipitacions d'aquests darrers dies han deixat unes pistes amb uns gruixos de neu molt importants, el que pot garantir bona part de la temporada d'hivern. Una bona notícia per a les estacions i, a la vegada, per al sector turístic, que ja ha vist aquests dies com té nivells alts d'ocupació als hotels i a la segona residència.
A Masella, a les cotes més baixes hi ha 100 centímetres de neu i a les parts més altes de l'estació n'hi ha fins a 165 centímetres. La temperatura a més de 2.000 metres era de -4 °C a les 9 del matí, i al migdia encara es mantenia per sota de 0 °C. Avui hi ha 47 pistes obertes, 58 quilòmetres de pistes esquiables i 10 remuntadors en funcionament. Per l'alt risc d'allaus a causa de l'acumulació de neu nova està prohibit esquiar fora pista.
A la Molina, avui també es pot esquiar a bona part de l'estació amb neu pols. El gruix és igualment significatiu, de 70 centímetres a les cotes inferiors a 130 cm a les parts més altres. Hi ha bona part de l'estació en funcionament, 50 km esquiable, amb 53 de les 60 pistes obertes i 10 remuntadors en funcionament.
A les dues estacions s'ha prohibit l'esquí fora de pistes per l'alt risc d'allaus que hi ha, un nivell 4 sobre 5, a causa de l'acumulació de neu nova. Masella explica que "estem treballant per provocar allaus controlades i tenim previst obrir les cotes altes al llarg del matí un cop hagin finalitzat aquestes tasques". Però l'esquí fora pista està prohibit per risc d'allaus en zones no controlades. En les darreres 24 h s'han acumulat 20 cm de neu nova a 2100 m.
A l'estació de Port del Comte, al Solsonès, la que sol tenir més dificultats per mantenir gruixos importants de neu durant tota la temporada, també estan d'enhorabona, amb 65 centímetres de neu a les cotes inferiors i fins a 115 a les superiors. En el cas de l'estació solsonina, totes les pistes estan en funcionament.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat