Adeu a un 2025 de més esperança i fraternitat?
El Bisbat d'Urgell tanca el Jubileu aquest diumenge a la Catedral de Santa Maria sota el convenciment que la celebració de l'Any Sant ha aportat millores a la societat
El Bisbat d’Urgell tanca l’Any Jubilar convençut que aquesta celebració ha contribuït a reforçar la fraternitat i l’esperança entre els fidels de la diòcesi i el món en general. La cloenda tindrà lloc aquest diumenge, 28 de desembre, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, en un acte presidit pel bisbe, Josep-Lluís Serrano, amb la participació del Consell Episcopal.
La celebració final començarà a les 12.30 del migdia i servirà per posar punt final a un any que el Bisbat qualifica de marcat per la reconciliació, la confiança i la vivència compartida de la fe. El Jubileu, també conegut com a Any Sant, s’ha viscut com un temps de renovació espiritual, en què, segons l’Església, la santedat de Déu transforma les persones i les comunitats.
L’Any Jubilar va ser convocat pel papa Francesc sota el lema Pelegrins de l’Esperança i es va iniciar el 25 de desembre del 2024. Tot i que la celebració jubilar continuarà a Roma fins al 6 de gener del 2026, aquest diumenge es tanca el seu recorregut a la diòcesi d’Urgell. El Sant Pare va definir aquest Jubileu com una crida a mantenir viva l’esperança i a ajudar que tothom pugui mirar el futur amb confiança, amb una actitud oberta i solidària.
Des del Bisbat es destaca que el Jubileu ha ajudat a restablir un clima d’esperança i confiança, entès com un signe de renovació necessari en el context actual. En aquest sentit, també s’ha volgut posar l’accent en la fraternitat universal, tot recordant la necessitat de no girar l’esquena a les situacions de pobresa i exclusió que dificulten una vida digna a milions de persones arreu del món.
La clausura d’aquest diumenge posa fi a un llarg calendari de pelegrinatges jubilars protagonitzats per parròquies, grups de joves, escoles de la diòcesi, el moviment Vida Creixent i altres col·lectius eclesials. A més de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, molts d’aquests pelegrinatges també s’han adreçat al temple jubilar de la basílica del Sant Crist de Balaguer.
Segons el Bisbat, tot aquest procés ha estat una oportunitat per enfortir els vincles entre les comunitats i per refermar el sentiment de pertinença a una Església que es vol unida sota el signe de l’esperança.
