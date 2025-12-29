Setembre: El mes de l'inici del curs polític
ANUARI 2025: Una moció de censura dona a ERC l’Ajuntament de Puigcerdà
La investidura de Joan Manel Serra al juliol va posar fi al govern de Junts i Futur, i va obrir una nova etapa municipal després de mesos de tensions
El curs polític es va reprendre a Puigcerdà amb canvis al govern. El juliol del 2025 va quedar marcat pel retorn d’Esquerra Republicana al govern després de catorze anys. La investidura de Joan Manel Serra com a alcalde va ser el resultat d’una moció de censura que va posar fi al pacte entre Junts i Futur per Puigcerdà, vigent des de l’inici del mandat. El setembre, pròpiament, va començar la nova etapa a l’Ajuntament de Puigcerdà.
Tot i haver guanyat les eleccions municipals del 2023, ERC havia quedat inicialment fora de l’executiu, però el deteriorament de la coalició alternativa va acabar generant un canvi de majories al consistori. Els darrers dies de juny es va El ple extraordinari celebrat al Museu Cerdà va evidenciar la tensió acumulada durant les setmanes prèvies, amb expectació ciutadana i incertesa fins a última hora sobre el sentit del vot d’alguns regidors clau que sortien del pacte anterior.
Serra va aconseguir vuit suports: els cinc del seu grup municipal, dos regidors de Futur i el del regidor no adscrit Jordi Palomino. Aquest resultat va confirmar el relleu al capdavant del consistori i va obrir una nova etapa política a la capital cerdana. En el seu primer discurs com a alcalde, Serra va defensar que la moció no anava dirigida contra persones concretes, sinó contra una situació de bloqueig polític, i va apostar per un govern basat en el diàleg, la transparència i la centralitat de les persones. El nou executiu va quedar format exclusivament pels cinc regidors republicans, amb la voluntat expressa d’explorar acords amplis dins del plenari.
El ple també va servir perquè els principals actors polítics exposessin els seus posicionaments. L’alcalde sortint, Jordi Gassió, va acceptar el resultat i va anunciar la seva renúncia a l’acta de regidor, tancant així la seva etapa política municipal.
Francesc Armengol, líder de Futur per Puigcerdà, va qüestionar la moció i va advertir que el seu grup exerciria una oposició estricta, mentre que Palomino va admetre contradiccions amb els compromisos electorals previs. Amb el pas dels mesos, aquell episodi es va consolidar com el punt d’inflexió polític més rellevant de l’any a la Cerdanya, tant pel simbolisme del retorn d’ERC com per la reconfiguració de forces que va sacsejar la política local.
