Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»

Josep Agulló

Josep Agulló / MIQUEL SPA

Miquel Spa

Miquel Spa

Bellver de Cerdanya

En Josep Agulló va néixer a Cortàs, un poble del terme municipal de Bellver de Cerdanya al camí d’Éller i Meranges. Va créixer en un entorn de poble molt petit. Amb dificultats per sentir, acostant be l’orella exposa el que li surt espontàniament, molt emocionadament: «anem passant la vida superant les penes i treballant. Avui es viu d’una altra manera, una forma més ideal. Abans vivíem en una inquisició. Un món de molt més treball i més difícil. Ho fèiem tot a ma, amb bous, vaques i cavalls. Després la maquinària encara s’havia de treballar. La joventut d’avui està molt be, tots estudien, no se com acabaran, però quan han de treballar estan preparats i no tenen vergonya. Jo tinc filles i nebots i els veig més ben preparats que abans. Estan molt avançats».

Dels seus anys de joventut troba a faltar «la feina i les festes majors dels pobles. Anàvem d’un poble a l’altre amb els veïns, els amics i els familiars, era una vida en comunitat on tots ens coneixíem i amb tots compartíem tant la feina com la festa».

