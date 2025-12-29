Molina i Masella reobren la connexió Alp 2500 amb les pistes plenes després d'aplicar el protocol de seguretat per la llevantada
Després d'una setmana de temporal les estacions reobren al complet els dos dominis amb un ple de visitants a la Cerdanya i gruixos de fins a 135 centímetres
Després del temporal de neu de llevant i de l’aplicació del protocol de seguretat les últimes hores amb voladures controlades amb helicòpter a les zones amb més risc d’allaus, les estacions de la Molina i Masella han obert aquest dilluns la connexió Alp 2.500, que uneix els accessos del Telecabina Cadí Moixeró i el Jumbo Tosa, de Masella. Les pistes presenten aquest dilluns gruixos de neu que van dels 60 cm al 135 cm en funció de la cota.
Durant la llevantada, que segons dades del RAM no es produïa en festes de Nadal des del 2008, la cota alta va estar tancada per temes de seguretat. “Durant l’episodi de nevades, la cota alta estava tancada per risc d’allaus. Avui és el primer dia que hem obert cota alta un cop l’helicòpter ha fet les voladures controlades amb pistes tancades”, expliquen des de les estacions. La prioritat ha estat garantir la seguretat dels esquiadors abans de permetre l’accés a les zones d’alt risc.
Les jornades de temporal de llevant han deixat gruixos de neu de més d’un metre a cotes altes, i el bon temps que s’ha mantingut des de dilluns fins dissabte ha fet possible que els esquiadors gaudeixin de condicions excepcionals. “Hi ha molta neu nova i el temporal ha estat persistent. Ara tenim una cota alta amb neu abundant i segura per esquiar”, confirmen els responsables de les pistes.
L’obertura de la unió Alp 2.500 permet connectar la Molina i Masella amb normalitat, incloent el Telecabina Cadí-Moixeró i els teleesquís de la Tosa, que també havien estat tancats per risc d’allaus, que va arribar a nivell 4 sobre 5 segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, una situació considerada de perill fort. Actualment, el risc ha baixat a 3 sobre 5, permetent la reobertura de les instal·lacions amb total seguretat.
A més, la situació ha permès obrir amb normalitat el refugi Niu de l’Àliga, recentment ampliat, que ofereix més capacitat i comoditats als visitants. Aquest espai esdevé un punt clau per a esquiadors i turistes que volen gaudir del paisatge i del descans a la cota alta.
Aquest retorn a la normalitat coincideix amb un dels ponts de Cap d’Any amb més afluència dels últims anys. En aquest sentit, la Cerdanya és plena de turistes i segons residents, la qual cosa es tradueix a les pistes amb una afluència molt alta
Amb la connexió oberta, les pistes en òptimes condicions i el refugi Niu de l’Àliga disponible, es preveu un pont de Cap d'Any amb plena ocupació, on esquiadors locals i visitants podran gaudir d’una combinació de neu abundant, seguretat i bones temperatures, després d’un any marcat per episodis meteorològics excepcionals.
