Els guies d’alta muntanya de la Cerdanya reivindiquen la professionalitat i la seguretat davant l’elevat risc d’allau
Els professionals alerten de la necessitat de formació i titulació oficial en un moment de neu inestable i perill al medi natural
L’episodi de neu recent i les condicions meteorògiques variables han tornat a situar el risc d’allaus al centre de l’actualitat al Pirineu, amb especial incidència a la Cerdanya i les comarques veïnes. En aquest context, el Col·lectiu de Guies d’Alta Muntanya de la Cerdanya ha fet pública una reflexió adreçada a totes les persones que practiquen o volen iniciar-se en activitats com l’esquí de muntanya i l’alpinisme, en un moment en què la seguretat al medi natural pren una rellevància especial.
Els guies recorden que la muntanya hivernal és un entorn canviant i exigent, on la presa de decisions incorrectes pot tenir conseqüències greus. Davant d’aquesta realitat, el col·lectiu es reivindica com a garant d’activitats fetes amb professionalitat, coneixement del terreny i criteris de seguretat contrastats, especialment en situacions de risc d’allau elevat o moderat-alt, com les que es registren aquests dies en diversos sectors del Pirineu.
Des del col·lectiu s’insisteix en la importància de la formació i la regulació professional. A Catalunya, per exercir com a guia d’alta muntanya cal disposar de la titulació oficial de Guia d’Alta Muntanya o de l’habilitació corresponent, un requisit que té com a objectiu garantir la competència tècnica, la capacitat de gestió del risc i el coneixement profund del medi. A França, la normativa és igualment estricta i exigeix la titulació de Tècnic Superior, la credencial internacional UIAGM, així com les assegurances i permisos obligatoris.
Precisament, la UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) és l’organització internacional que agrupa les associacions nacionals de guies i estableix els estàndards comuns de formació, seguretat i professionalitat. Aquesta acreditació garanteix que els guies titulats poden exercir amb reconeixement internacional i amb uns criteris homogenis de qualitat i seguretat, independentment del país on desenvolupin la seva activitat.
En un moment en què l’atracció per l’esquí de muntanya i les activitats fora pista ha crescut de manera notable, els guies alerten també del risc de banalitzar la muntanya hivernal. L’accés fàcil a la informació a través de xarxes socials o aplicacions no substitueix, recorden, l’experiència, la formació ni la capacitat d’interpretar el terreny i el mantell nival sobre el terreny.
Davant la situació actual de risc d’allaus al Pirineu, el Col·lectiu de Guies d’Alta Muntanya de la Cerdanya fa una crida a la prudència, a la responsabilitat individual i a confiar en professionals qualificats a l’hora de planificar activitats a la neu. Un missatge que vol posar l’accent no només en la seguretat, sinó també en el respecte pel medi natural i en la necessitat de practicar la muntanya amb criteris professionals i conscients.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Mor Carme Solervicens, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens