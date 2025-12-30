Harmonia política a Puigcerdà: Govern i oposició feliciten les festes amb un vídeo conjunt
L’alcalde i els regidors transmeten un missatge de proximitat, unitat i prosperitat, deixant enrere discrepàncies i reforçant el compromís amb la feina pendent a la vila
Aquest Nadal, l’Ajuntament de Puigcerdà ha llançat un missatge d’harmonia política que busca deixar enrere les discrepàncies dels últims anys. En un vídeo emotiu, l’alcalde, l’equip de govern i tots els regidors apareixen junts, transmetent prosperitat, esperança i compromís amb la vila. La iniciativa vol reforçar la proximitat amb la ciutadania i destacar el valor de la col·laboració per construir un futur compartit. El vídeo va encadenant les intervencions de tots els regidors amb obertura i final amb l'alcalde, Joan Manel Serra. La felicitació es pot veure a les xarxes socials del mateix Ajuntament: https://www.instagram.com/reel/DSp-UoOjegt/
Les intervencions d'alcalde i regidors
"Aquest Nadal volem compartir amb vosaltres un missatge de proximitat, esperança i comunitat. Un missatge d’agraïment a totes les persones que han estat al costat del poble. Així mateix, és un compromís ferm amb el futur que volem construir plegats."
"Ha estat un any intens, ple de reptes, que hem afrontat amb determinació i amb la voluntat de seguir avançant. A Puigcerdà, la força sempre està en la nostra gent, diversa, compromesa i plena d’energia. Cada dia veiem com el nostre poble avança, gràcies a l’esforç de tantes persones anònimes."
"A les entitats, als comerços, als serveis i a totes les famílies, gràcies de tot cor. Sou vosaltres que doneu vida als carrers, als projectes i a la convivència que ens defineix. Aquestes festes ens conviden a parar-nos un moment i a reconèixer tot el que hem aconseguit com a comunitat."
"També ens animem a mirar endavant amb confiança, amb nous propòsits i amb ganes de continuar millorant. Un poble on totes les veus hi siguin presents sense que unes sonin més que les altres. Que la llum d’aquests dies entri a totes les llars i porti pau, salut i alegria."
"Continuarem treballant amb dedicació perquè Puigcerdà sigui un poble viu, inclusiu i ple d’oportunitats. Que el 2026 ens trobi units, amb energia renovada i amb la voluntat de seguir col·laborant per la millora de la vida dels nostres veïns i veïnes. En nom de tot l’Ajuntament vull agrair-vos la confiança, l’esforç i la implicació amb què feu possible el dia a dia de Puigcerdà."
"Nosaltres continuarem treballant amb responsabilitat i ambició perquè la nostra vila continuï creixent, avançant, i entre tots construint un futur compartit. Molt bon Nadal i feliç any nou a tothom."
