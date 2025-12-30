Més de 2,2 milions per a camins municipals a la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès en una nova subvenció del Govern
La convocatòria anticipada de Territori per al 2026 vol garantir la mobilitat i el manteniment de la xarxa veïnal en comarques de muntanya amb orografia i clima adversos
El Departament de Territori ha obert una convocatòria anticipada de subvencions per al manteniment i la millora de camins municipals a les comarques de muntanya, amb una dotació global de poc més de 6 milions d’euros. A la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès, tres territoris especialment condicionats per l’orografia i el clima, les ajudes podrien arribar a superar conjuntament els 2,2 milions d’euros.
Segons la distribució prevista, l’Alt Urgell és la comarca amb una assignació potencial més elevada, amb un màxim de 970.000 euros. El Solsonès podria rebre fins a 851.500 euros, mentre que a la Cerdanya l’import màxim se situa en 446.000 euros. Les subvencions es destinen als consells comarcals, que gestionen bona part de la xarxa de camins veïnals i rurals de titularitat municipal.
La convocatòria, corresponent a l’any 2026, permetrà finançar actuacions que s’executin entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de l’any vinent. L’objectiu és garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis rurals, un element clau per a la mobilitat quotidiana, l’activitat econòmica i la qualitat de vida als municipis de muntanya.
Des del Govern, les ajudes s’emmarquen dins les polítiques de muntanya orientades a reforçar l’equitat territorial, fixar població i combatre el despoblament. El manteniment dels camins és considerat un servei essencial en comarques amb una població dispersa i amb municipis petits, on els pressupostos locals sovint són insuficients per assumir els elevats costos derivats del relleu accidentat i de les condicions climàtiques adverses.
En aquest sentit, la Generalitat recorda que l’any 2022 aquesta línia de subvencions va fer un salt significatiu, passant dels 2,5 milions d’euros als 6 milions d’euros actuals, un esforç pressupostari que el Departament de Territori ha mantingut en els darrers exercicis.
Les comarques de muntanya acumulen molts quilòmetres de vials municipals, amb un manteniment costós i tècnicament complex. Per aquest motiu, des de fa anys els ajuntaments cooperen amb els consells comarcals, que actuen com a mancomunitats tècniques i disposen de més recursos materials i humans per gestionar la xarxa de camins.
A l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha reforçat el paper dels consells comarcals com a ens de cooperació i suport als municipis. A més de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès, la convocatòria inclou la resta de comarques de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, amb imports màxims que van des dels 299.000 euros a l’Aran fins als 821.500 euros al Pallars Jussà.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Mor Carme Solervicens, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens