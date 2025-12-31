Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia
Durant les nevades del passat 27 de setembre, la Guàrdia Civil i els Mossos van haver d'auxiliar els ocupants d'una seixantena de vehicles a la Cerdanya
A 12 els van haver de deixar cadenes perquè poguessin continuar la marxa amb seguretat
Les intenses nevades del passat dissabte 27 de desembre va deixar fins a una seixantena de vehicles bloquejats a la Cerdanya. Un d'ells era el que conduïa una dona que anava acompanyada per quatre menors més. A causa del temporal, el vehicle va quedar detingut al mig de la GI-400, a Llívia, obstaculitzant greument la circulació fins al punt que va obligar a tallar-la. Com asseguren fonts de la Guàrdia Civil, el cos que els va atendre, tots els ocupants es trobaven en un notable estat de nerviosisme, però finalment van poder alliberar el vehicle i van guiar-los fins a un lloc segur des d'on poguessin continuar la seva marxa.
En aquest advers escenari, agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra van haver d'unir esforços per auxiliar a la seixantena de vehicles bloquejats. I tant és així que, en aquest ampli operatiu, van haver d'atendre alguns accidentats, van desenterrar pneumàtics que havien quedat atrapats a la neu i van col·locar cadenes a 12 vehicles, fet que els va permetre reincorporar-se a la circulació amb seguretat.
La Guàrdia Civil va tenir coneixement d'aquest episodi després que un conductor d'una màquina llevaneus de la Diputació requerís la seva ajuda per atendre una sèrie de vehicles que havien quedat bloquejats a la carretera GI-400, a l'altura del quilòmetre 3, al terme de Llívia. Llavors, una patrulla es va desplaçar fins al lloc per cooperar en les tasques d'obrir camí durant aproximadament un quilòmetre, on també estava treballant una altra patrulla dels Mossos.
En col·laboració, els dos cossos van tallar la via afectada i, per garantir que ningú més hi quedés bloquejat, van fer girar cua a un munt de vehicles i, a d'altres, els van fer prendre un desviament cap a una altra carretera perquè continuessin la seva marxa. Paral·lelament, altres agents van realitzar múltiples accions d'auxili als conductors que ho requerien, sigui perquè havien patit una sortida de via, perquè no sabien per on continuar o perquè necessitaven cadenes i no en tenien.
En aquest sentit, els cossos policials recorden la importància d'extremar les precaucions quan neva, especialment quan ho fa amb intensitat. A banda, aconsellen informar-se prèviament de l'estat de les carreteres per les quals s'ha de circular i, per si de cas, sempre dur cadenes o altres elements obligatoris per garantir una conducció segura.
