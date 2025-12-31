La Cerdanya, una de les comarques amb menor mortalitat
Amb una taxa de 7,01 defuncions per 1.000 habitants, la comarca es manté per sota de la mitjana catalana (8,37‰) gràcies a una població menys envellida
La Cerdanya se situa entre les comarques catalanes amb una taxa de mortalitat més baixa, amb 7,01 defuncions per cada 1.000 habitants, per sota de la mitjana catalana (8,37‰), segons les dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents a l’any 2024. Aquesta diferència reflecteix una població menys envellida que altres territoris i posiciona la comarca com un dels territoris amb menor mortalitat del país. Això evidencia que la Cerdanya te una taxa 1,36 punts per sota de la mitjana nacional.
La Cerdanya comparteix aquesta situació amb el Gironès i la Vall d’Aran, que encapçalen el rànquing de comarques amb menor mortalitat. A l’extrem contrari hi ha la Terra Alta, el Lluçanès i el Ripollès, que registren les taxes més elevades, totes elles per sobre del 13‰. Les diferències territorials responen sobretot a l’edat mitjana de la població, un factor clau a l’hora d’interpretar les dades demogràfiques.
En el conjunt de Catalunya, durant el 2024 es van registrar 67.524 defuncions, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior, amb una reducció del 0,2%. La taxa bruta de mortalitat es va situar en 8,37 defuncions per cada 1.000 habitants. Pel que fa a la província de Girona, el nombre total de defuncions va ser de 6.731, setze menys que el 2023, amb un repartiment pràcticament equilibrat entre homes i dones.
Si s’analitza la mortalitat per àmbits territorials, les taxes més altes es van registrar a les Terres de l’Ebre, les comarques centrals i Ponent. En canvi, el Camp de Tarragona, les comarques gironines i l’àmbit metropolità van presentar els valors més baixos. En aquest context, la Cerdanya destaca com una de les comarques amb una mortalitat clarament inferior a la mitjana catalana.
Els experts apunten que la menor presència de població molt envellida és un dels factors que explica aquests resultats a la Cerdanya i al Gironès. En canvi, en comarques com el Ripollès o la Garrotxa, amb una població més envellida, la taxa de mortalitat se situa per sobre de la mitjana del país. En el cas de la Garrotxa, per exemple, la taxa va arribar al 9,59‰.
Pel que fa a l’edat, les dades confirmen que la major part de les defuncions es concentren en els grups d’edat més avançada. Fins als 84 anys, la mortalitat és superior entre els homes, mentre que a partir d’aquesta edat el nombre de defuncions és més elevat entre les dones. El pic de mortalitat masculina es va registrar entre els 85 i els 89 anys, mentre que el femení es va situar entre els 90 i els 94 anys. L’edat concreta amb més defuncions va ser els 90 anys.
L’anàlisi temporal mostra també una clara estacionalitat. Els mesos d’hivern concentren el major nombre de defuncions, amb el gener com el mes amb més mortalitat, seguit del desembre. Per contra, setembre i juny van ser els mesos amb menys defuncions. Aquesta mateixa tendència es reflecteix en les dades setmanals i diàries, amb les primeres setmanes de l’any com les més crítiques.
Les dades formen part de l’Estadística de defuncions que elabora anualment l’Idescat, amb la col·laboració de l’Institut Nacional d’Estadística i el Departament de Salut, a partir de la informació recollida en els certificats mèdics de defunció. Una eina que permet radiografiar l’evolució demogràfica del país i posar en relleu les diferències entre territoris, com en el cas de la Cerdanya, que consolida una de les taxes de mortalitat més baixes de Catalunya.
