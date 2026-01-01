'Bambú ets tu': la marca de Cerdanya que vesteix les dones amb comoditat i naturalitat
Una empresària d'Alp crea roba interior de cotó orgànic que s’adapta al cos sense artificis ni imposicions estètiques, apostant per l’autenticitat i l’empoderament femení
Un noia d'Alp formada a si mateixa com a empresària tèxtil ha creat la marca Bambú ets tu, una línia de roba interior natural pensada per adaptar-se al cos de les dones amb comoditat i autenticitat, lluny dels prejudicis i les imposicions estètiques de la moda, prioritzant la llibertat de moviment i la confiança de qui la porta. La proposta d'Elisenda Puig evidencia que a la Cerdanya també es pot desenvolupar indústria.
Elisenda Puig explica com va néixer la seva passió pel cotó orgànic. “jo volia roba interior de cotó orgànic i no en trobava enlloc. L’havia de comprar a llocs molt llunyans, i llavors vaig decidir començar jo mateixa. Primer em vaig apuntar a uns cursos de costura, em va agradar molt, i així vaig aprendre a cosir la meva pròpia roba interior de cotó orgànic, com jo la volia.” Després de mesos d’aprenentatge i dedicació, l'Elisenda va decidir engegar la seva marca. “Ara farà dos anys que la marca és pública, però fa cinc que vaig començar tot, des de zero: aprenent a cosir, patronar i dissenyar.”
Tot i això, continua combinant el projecte amb altres feines per poder sostenir-se econòmicament. “Ho compagino amb altres feines de curta durada perquè la vida de l’autònom en aquest país és dura. Hi ha mesos bons, com desembre, però també gener, febrer i març que són complicats.” El taller és a casa dels seus avis, on patrona i confecciona cada peça. “Sí, tinc un taller a Alp, un pis que he anat adaptant. Allà patrono i coso totes les peces amb una recobridora, una overlock i la meva màquina de cosir.”
"Que la dona visqui còmoda, sense aparentar ni dissimular res"
Bambú ets tu es ven tant per internet com a fires. “tinc web i també Instagram, i vaig a fires.” La filosofia de la marca està centrada en la comoditat i la naturalitat del cotó orgànic. “És roba interior de cotó orgànic, supercòmoda, amb mínimes armatures i artificis. Cap ferro ni espumes: la idea és que la pell transpiri i que la dona visqui còmoda, sense aparentar ni dissimular res.”
El nom de la marca reflecteix la connexió amb la natura i l’autenticitat. “Bambú ets tu és una cançó d’Antónia Font, però també vol dir que tu ets natura i la natura ets tu. No treballo amb plàstics, només amb cotó orgànic certificat.” Malgrat les dificultats, Elisenda creu que la Cerdanya és un lloc on sí que pot haver-hi indústria. “Sí, sí que pot haver-ne. També és cert que la meva situació personal i professional m'ho permeten.”
Aviat, roba de bambú
El projecte ha anat creixent gràcies a l’aprenentatge i el feedback de les clientes. “Sí, aquests dos anys oficials han estat un aprenentatge constant. Ajusto patrons segons el feedback de les dones i segueixo invertint en materials nous. El somni és fer alguna sèrie amb cotó de bambú en el futur proper, abans de cinc anys segur.” Les sessions fotogràfiques de la marca mostren cossos reals i contribueixen a l’empoderament de les dones. “Les fotos no són retocades, mostren dones de totes mides, de la S a la XXL. Les sessions són empoderadores, mostren que tot tipus de cos és vàlid i bonic. La gent que compra aquests petits negocis ajuda a tirar endavant un somni, que és empoderador i dóna riquesa al territori.”
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada