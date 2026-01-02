La nova vida del Quadern de Llívia
L'Ajuntament recupera un butlletí local històric amb aportacions de 21 autors i una tirada de 1.200 exemplars que es podrà adquirir a partir del set de gener al Museu
Llívia ha recuperat el Quadern, una publicació històrica d'informació local i comarcal. La nova etapa s'ha presentat en un acte amb alguns dels autors que hi han col·laborat i també de protagonistes dels continguts publicats. La presentació va estar encapçalada per la regidora de Promoció municipal, Turisme, Cultura i Esports, Marta Catasús, i pels coordinadors de la publicació.
El nou volum inclou aportacions de 21 autors, majoritàriament de Llívia i de la comarca. El Quadern combina entrevistes, reportatges, notícies i, sobretot, estudis i treballs de recerca. Se n’han editat 1.200 exemplars, una publicació que ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Girona i a l’aportació de l’Ajuntament de Llívia.
L’obra s’estructura en tres blocs. El primer recull estudis i treballs de recerca; el segon està concebut com un monogràfic temàtic —que tindrà continuïtat en futures edicions— i que en aquest número se centra en la gastronomia local i la marca Llívia; mentre que la tercera part presenta una miscel·lània de seccions, amb un pes destacat de les entrevistes a veïns i veïnes del municipi.
El 18è Quadern de Llívia manté el format habitual, però incorpora una tipografia renovada i dona més protagonisme a la fotografia, que guanya espai al conjunt de la publicació. Aquest canvi ja és visible a la portada, que deixa enrere la imatge recurrent del campanar de l’església per apostar per una fotografia aèria signada per Keith Vinyet, net de Josep Vinyet, impulsor dels Quaderns de Llívia quan presidia el patronat del Museu.
La publicació va néixer l’any 1980 i es va editar de manera regular durant els primers sis anys. Posteriorment, la seva aparició va ser intermitent fins al 2007, quan es va publicar el número 16. El número 17 va veure la llum el 2014.
Durant l’acte, la regidora Marta Catasús va confirmar que l’Ajuntament donarà suport al 19è volum, previst per al 2026, i va agrair la feina dels autors que han fet possible aquesta nova edició. També va anunciar la convocatòria d’un concurs de fotografia de Llívia, que coincidirà amb el concurs de flora cerdana Esteve Sais, i del qual sortirà la imatge que il·lustrarà futures portades del Quadern.
Per la seva banda, Maria Abellanet, que juntament amb Eugeni Osácar ha coordinat el monogràfic gastronòmic, va detallar els continguts del dossier i va remarcar el paper del sector a Llívia. Va subratllar que la gastronomia va més enllà de la restauració i que té un pes rellevant com a patrimoni, motor econòmic i element d’atracció turística, amb la participació de cuiners, xefs i propietaris d’establiments del municipi.
El Quadern de Llívia número 18 es podrà adquirir a l’oficina del Museu de Llívia a partir del 7 de gener.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys