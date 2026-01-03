Bellver, 800 anys. La carta de població de Nunó Sanç
El municipi tanca els actes de commemoració dels vuit segles de la fundació que queda documentada en una carta que també s'ha exposat
Bellver de Cerdanya ha posat punt final al programa d’activitats amb què ha commemorat els 800 anys de la seva fundació. El municipi ha tancat l’efemèride amb la col·locació d’una placa commemorativa i altres accions simbòliques que han servit per recordar vuit segles d’història i reforçar el sentiment de pertinença entre veïns i visitants.
La celebració de l’aniversari ha inclòs una àmplia programació cultural i divulgativa, amb exposicions, un cicle de conferències dedicades a aprofundir en el passat de la vila, una representació teatral i la presentació d’un llibre sobre la història local. L’acte que ha servit de cloenda ha estat la inauguració de l’exposició dedicada a la Carta de Població i Franquesa, un document fonamental en l’origen de Bellver com a vila.
L’alcaldessa, Laia Serra, va intervenir en l’acte final i va subratllar el valor històric d’aquesta carta, que va concedir a Bellver l’estatus de vila i va establir un conjunt de drets i privilegis per als seus habitants. El document va ser atorgat pel comte de Cerdanya, Rosselló i Vallespir, Nunó Sanç, el 26 de desembre de 1225, i es conserva a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
L’exposició es pot visitar amb la projecció d'un vídeo que recull les diferents activitats organitzades amb motiu de la commemoració. Paral·lelament, l’aniversari ha servit també per impulsar actuacions de recuperació patrimonial, com la rehabilitació de la Torre de la Presó, amb l’objectiu de preservar i posar en valor el llegat històric del municipi.
Carta de població i franqueses de Bellver de Cerdanya
26 de desembre de 1225.
Nunó Sanç, senyor dels comtats de Rosselló i Cerdanya, concedeix als habitants de Bellver, al Baridà, una carta de població i franqueses.
Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Col·lecció de pergamins de l’Arxiu, CU 498.
Sigui conegut de tothom que nós, Nunó Sanç, per la gràcia de Déu senyor de Rosselló, de Vallespir, Cerdanya i Conflent, considerant i tenint ple coneixement que els llocs erms no es poden habitar i repoblar si els prínceps de la terra no donen als que els van a poblar i habitar bons mercats, costums i franqueses, per això, esperant que al puig de Bellver, que es troba al Baridà, a la parròquia de Santa Maria de Talló, s’hi faci una bona població i que molts hi vinguin a viure de llocs llunyans, per a utilitat nostra i de tota la terra; per això, amb bon esperit i espontània voluntat, amb el present document, que volem que tingui fermesa i valor irrevocable, en nom nostre i dels nostres successors, us donem i concedim a tots els que poblen i viuen en dit puig de Bellver, tant presents com futurs, i a vosaltres i a tota la generació i posteritat vostra i dels vostres fills, que estigueu totalment lliures i immunes amb totes les vostres coses que tingueu a qualsevol lloc de les nostres terres, de manera que ni a nós, ni a un altre per nós ni a cap altre home o dona li respongueu de cap servei o cens, ni cap altra cosa, d’intestats ni d’eixòrquia, ni estigueu sota potestat de cap home o dona.
També us donem i concedim perpètuament que pugueu rebre i recollir en qualsevol lloc fusta, aigua i pastures, i que pugueu tenir tot allò que us sigui necessari i també de les muntanyes i de tot el que us sigui indispensable i pertinent per al servei dels homes, segons la vostra pròpia voluntat. Us concedim que ningú que no visqui entre vosaltres o que no sigui poblador s’atreveixi a vendre ni a tall ni tenint taula posada.
Us concedim endemés a vosaltres i als vostres que cada setmana tingueu un mercat el dimarts, i que cada any per la festa de la Pentacosta tingueu una fira que duri quinze dies. Igualment us concedim i manem que si algú injustament i sense raó fes mal a algú dels vostres, pugueu prendre aquell malfactor, sense assentiment del nostre batlle, i retenir-lo fins que hagi restituït totalment el mal que havia fet, i a causa d’això que el nostre batlle no us pugui cridar ni detenir.
Així mateix concedim i estatuïm que tot poblador i habitant d’aquest puig que tingui mil sous entre béns mobles i immobles, rebi crèdit, sota jurament, fins a cent sous, sense cap altre judici ni discussió. Us concedim també i us fem donació que en tota la vostra terra no hàgiu de pagar lleuda, ni peatge ni cap usatge de les vostres coses ni a cap home nostre.
Endemés, us rebem a vosaltres i a totes les vostres coses tant mobles com immobles, les que ara teniu i que en el futur tindreu, i singularment tots aquells que vindran a dit mercat o fira amb tots els seus béns, sota la nostra especial defensa i custòdia i segur guiatge, de tal manera que ningú no s’atreveixi a fer cap mal ni destrucció ni retenir o impedir res dels vostres béns en cap lloc de la nostra terra.
Us fem l’esmentada franquesa i do per nosaltres i pels nostres successors a tota la vostra posteritat de la millor manera que es pot dir i entendre en favor vostre i dels vostres. Tanmateix, retenim per a nosaltres i per als nostres a tot arreu l’exercici de la justícia, les hosts i cavalcades totes les vegades que personalment, per nuncis o per cartes us ho manem, també els censos acostumats que d’antic heu acostumat de fer-nos a nosaltres i als nostres antecessors.
També retenim per a nosaltres i per als nostres al puig, la vila i tots els seus termes els forns i els molins, i que ningú no faci lleves ni altres maquinacions, per tal que no disminueixin els rèdits dels nostres forns i molins. Manem, per tant, a tots els veguers i batlles que hi ha i hi haurà a tota la nostra terra que tinguin per ferma i estable aquestes nostres disposicions i les facin observar de manera estable.
Si algú amb gosadia temerària intentés anar contra aquest document, incorri en la nostra indignació i sigui castigat per nosaltres amb la pena de mil auris, sense cap consideració.
Donada a Puigcerdà, el sis de les calendes de gener, per mà de Bernat de Prinyà, notari nostre, que per manament nostre ho va fer escriure a Oliver, l’any del Senyor mil dos-cents vint-i-cinc, en presència de Guillem d’Aniort, F. de Narvais, Guillem de Portella, Arnau de Pont, Ramon de Travesseres, Ramon de Sales, Pere Xaverre, Bernat Guillem de Vilafranca, batlle, Pere Sifred, Pere de Garrigues, Pere de Garriga, Ramon Chatelly, Guillem de Mornac, D. d’Hongria, Bernat Ballester, Pere de Sureda i molts altres.
Signatura de Nunó Sanç.
Signatura de Bernat de Prinyà, notari del senyor Nunó, que per manament he escrit i he fet posar el segell a aquesta carta el dia i any esmentats més amunt, amb lletres sobreescrites a la ratlla vuitena.
Signatura d’Oliver, que per manament del senyor Nunó, i en nom de Bernat de Prinyà, el seu notari, he escrit aquest document.
