Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Les entitats de Puigcerdà s’integren a la comitiva reial de la cavalcada

Els Reis d'Orient a Puigcerdà, l'any passat

Els Reis d'Orient a Puigcerdà, l'any passat / MIQUEL SPA

Els Reis d’Orient visitaran el Local Social de Vilallobent abans de començar la Gran Cavalcada de Puigcerdà. A les 18 h, Ses Majestats donaran el tret de sortida des de la Plaça de l’Estació, en un recorregut que passarà pels principals carrers de la vila. La comitiva reial estarà acompanyada per les colles carrossaires i per les entitats culturals de Puigcerdà, que aportaran música, animació i elements escènics al recorregut.

La participació d’aquests grups és clau per a l’organització de la cavalcada i permet integrar les tradicions locals en la celebració nadalenca. Durant el trajecte, la comitiva visitarà l’Ajuntament i Sant Domènec.

El recorregut

Recorregut de la cavalcada de Reis de Puigcerdà

Recorregut de la cavalcada de Reis de Puigcerdà / Regió7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents