El director de la Fundació Hospital de Puigcerdà dimiteix i el patronat n'activa el relleu
Miquel Abrantes, que ha estat poc més d'un any davant l'atenció primària de la Cerdanya, accepta una oferta de treball a la Vall d'Aran
La Fundació Hospital de Puigcerdà ha iniciat el procés per incorporar un nou director o directora gerent després que l'actual gerent, Miquel Abrantes, hagi presentat la dimissió en acceptar una nova oferta laboral com de direcció mèdica a la Vall d’Aran. La sortida d’Abrantes obre una nova etapa en la direcció de l’entitat sanitària cerdana, que ja ha fet pública la convocatòria per trobar el seu relleu. Abrantes va agafar la direcció de la Fundació el novembre del 2024 i, doncs, ha estat poc més d'un any en el càrrec. La Fundació ha activat ja el procés de relleu, que ha d'estar completat el mes de febrer. Abrantes continuarà execint encara el mes de gener. La Fundació Hospital de Puigcerdà te entre les seves principals missions la gestió de l'Atenció Primària de pràcticament tota la Cerdanya així com de la Residència Sociosanitària de Puigcerdà, amb, també, àmbit de servei comarcal.
Miquel Abrantes havia assumit la gerència de la Fundació Hospital de Puigcerdà després d’una trajectòria destacada en l’àmbit de la gestió sanitària al Pirineu. Nascut l’any 1973 a Tremp, és enginyer forestal de formació i ha combinat la seva carrera professional amb la política municipal, exercint com a regidor a la capital del Pallars Jussà en representació d’ERC.
Vinculat al Departament de Salut des de l’any 2019, Abrantes va ocupar inicialment el càrrec de director de sector abans de ser nomenat gerent de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. Amb el canvi de govern a la Generalitat, va deixar aquesta responsabilitat i es va incorporar com a gerent a la Fundació Hospital de Puigcerdà, amb despatx a l’edifici de la plaça Santa Maria.
Durant la seva etapa al capdavant de la Fundació, Abrantes ha tingut la màxima responsabilitat executiva en la gestió sanitària de l’atenció primària a la Cerdanya i de la residència sociosanitària de Puigcerdà, la més gran de la comarca. Ara, la seva marxa per emprendre un nou repte professional a la Vall d’Aran obliga l’entitat a buscar un perfil amb experiència directiva per garantir la continuïtat del projecte assistencial i estratègic de l’hospital. Des de la direcció del patronat han apuntat que ja han començat a rebre candidats.
Requisits dels candidats
Segons ha informat la Fundació, la persona escollida tindrà com a principal missió impulsar les línies estratègiques aprovades pel Patronat, vetllar pel seu compliment i assegurar una gestió eficient dels recursos. Entre les funcions destacades hi ha la direcció i el seguiment del pressupost, l’administració del patrimoni i el manteniment de les instal·lacions i equipaments, així com la coordinació integral de l’activitat assistencial per garantir uns estàndards elevats de qualitat i eficàcia.
El futur director o directora gerent també haurà de coordinar les diferents direccions de l’organització, supervisar la gestió de l’atenció sanitària i social i reforçar la integració del centre amb la resta de nivells assistencials. A més, la Fundació posa èmfasi en el paper de representació institucional, el reforç de les aliances estratègiques i el manteniment d’una comunicació interna i externa sòlida.
El perfil buscat ha de comptar amb titulació universitària i una trajectòria professional consolidada en l’àmbit de la gestió sanitària. Es valora especialment l’experiència en càrrecs directius, preferentment en centres del SISCAT, així com els coneixements econòmic-financers i la formació específica en direcció, com ara un MBA o un màster en gestió sanitària.
La Fundació Hospital de Puigcerdà subratlla que el nou lideratge haurà de promoure l’atracció i el desenvolupament del talent, potenciar la cultura de la innovació i del coneixement i impulsar les activitats de formació, recerca i docència, tot garantint el compliment de la normativa vigent.
Amb aquesta convocatòria, l’entitat reafirma el seu compromís amb la salut i el benestar de la ciutadania de la Cerdanya, així com amb el desenvolupament professional dels seus equips i l’aportació de valor al conjunt del territori.
