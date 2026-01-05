Les entitats culturals i socials de Puigcerdà reben els tres mags
L’Ajuntament coordina un nou model de campanya de Reis més participativa amb actes que han tingut una gran acollida com la recepció del patge
La cavalcada de Reis de Puigcerdà aquest dilluns ha esdevingut el punt culminant d’una nova programació a la capital cerdana per rebre els mags. Així, la campanya de Reis a Puigcerdà s’ha tancat amb un balanç positiu marcada enguany per la implicació de les entitats culturals i socials de la vila en l’organització i desenvolupament dels actes. Les novetats introduïdes, com la recepció del Patge Fumera i el Campament Reial, han estat un èxit tant de participació com d’ambient, gràcies en bona part al treball conjunt del teixit associatiu local. La recepció del patge, durant el cap de setmana va rebre una gran acollida per part de les famílies, creant-se una cua llarga per donar en ma les cartes dels infants.
Els actes van començar divendres dos de gener amb una de les principals estrenes d’aquesta edició: la rua dels Patges Reials, que va sortir a dos quarts de sis de la tarda de la plaça de l’Ajuntament i va recórrer el centre de Puigcerdà entre música, animació i una gran expectació infantil. La comitiva, dinamitzada amb la col·laboració de diverses entitats, va omplir els carrers d’il·lusió i va donar pas a la recepció del Patge Fumera, una figura que ha tingut una molt bona acollida entre les famílies.
A dos quarts de set del vespre, els Patges van arribar al Campament Reial instal·lat a la plaça Santa Maria, un espai que aquest any ha esdevingut un dels punts neuràlgics de la celebració. Els infants hi van poder lliurar les seves cartes mentre participaven en tallers i escoltaven nadales interpretades per les corals de Puigcerdà, en una mostra clara de la implicació del món cultural local en la festa.
El moment culminant ha estat aquest dilluns cinc de gener amb la Gran Cavalcada de Reis, que va arrencar a les sis de la tarda des de la plaça de l’Estació, després de la visita prèvia de Ses Majestats al Local Social de Vilallobent. Al llarg del recorregut, la comitiva reial ha estat acompanyada per colles carrossaires, entitats culturals i associacions socials del municipi, que han contribuit activament a donar forma a una cavalcada participativa i molt seguida pel públic.
La rua ha recórregut els principals carrers de la vila fins a arribar a l’Ajuntament i, posteriorment, a l’església de Sant Domènec, on els infants han rebut un obsequi de mans dels Reis. A l’Ajuntament lels reis han sortit al balcó per adreçar-se als puigcerdanesos. Des de l’organització s’ha destacat que la suma d’esforços entre l’Ajuntament i les entitats ha permès enriquir el programa i reforçar el caràcter comunitari de la celebració.
Amb aquesta edició, Puigcerdà consolida un model de festa de Reis basat en la col·laboració i la participació del teixit associatiu, convertint la celebració en un projecte compartit que reforça la vida cultural i social de la vila.
