Masella ha tingut dies amb més de 9.000 esquiadors a les pistes
L'estació es troba en un gran moment amb més d'un metre de neu a les cotes mitjanes i altes i més de 70 km de domini esquiable
L'estació de Masella tanca una campanya de Nadal "excel·lent". A les pistes, hi ha hagut alguns dies amb més de 9.000 esquiadors i els hotels a la vora de les instal·lacions de neu van posar el cartell de ple setmanes abans de les festes. Però l'estació ha rebut molts esquiadors d'un sol dia, també. La nevada dels dies de Nadal ha estat clau per aquests dies de festes i ho serà, també, per a molts dies de les setmanes vinents.
L'episodi de la llevantada de la setmana del 22 de desembre, que va acumular gruixos de neu nova superiors a 1 metre de neu a cotes mitjanes i altes, va ser un impuls definitiu. La precipitació va ser intensa, però font de l'estació han explicat que "un cop es va poder garantir la pràctica de l’esquí amb seguretat, amb control d’allaus a cota alta, des d’aleshores tenim la totalitat dels sectors oberts per la pràctica de l’esquí". En aquests moments, l'estació té més de 70 km de pistes oberts.
"Les de Nadal són dates amb unes afluències d’esquiadors tradicionalment ja molt bones, però les nevades i la totalitat de l’obertura del domini esquiable ha sigut un excel·lent reclam pels esquiadors", segons expliquen els responsables de l'estació.
Les mateixes fonts han indicat que l’afluència d'esquiadors "ha sigut molt bona al domini esquiable d’Alp 2500, integrat per les estacions de La Molina i Masella, que aquestes festes ha permès que els esquiadors poguessin gaudir plenament dels 145 km esquiables que té aquest espai esquiable, el domini més gran a prop de la ciutat de Barcelona".
Actualment, hi ha obert, gairebé, la totalitat del domini esquiable. El 100% del sectors oberts que sumen 72 km esquiables, el 100% dels remuntadors oberts, amb accés a pistes per totes les bases de l’estació (Coma Oriola-1950 m, la Pia Express-1700 m i Pla de Masella-1600 m), el 100% del desnivell esquiable, des del cim de la Tosa-2535 m fins al Pla de Masella, amb 935 m de baixada és el desnivell esquiable més gran de la Cerdanya i del Pirineu Oriental.
