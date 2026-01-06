L'excepcional situació a les pistes porta la Cerdanya al 'sold out' en material d'esquí
El sector tanca una campanya de Nadal extraordinària amb un augment d'aficioants del 30% que esgota els estocs de lloguer i omple les pistes
La campanya de Nadal d’esquí a la Cerdanya ha tancat amb xifres excepcionals, tant pel que fa a l’afluència d’esquiadors com a l’activitat econòmica vinculada al sector. Les principals empreses de lloguer de material han esgotat tot el seu stock, un fet molt poc habitual que confirma l’èxit d’una campanya marcada per unes condicions de neu i meteorologia òptimes. Entre Cap d'Any i Reis els establiments històrics de Puigcerdà i Alp entre d'altres han esgotat totalment el material de lloguer, la qual cosa s'ha traduit a les estacions amb récods d'aficioants.
Segons ha explicat el responsable d’Esports Tubosa de Puigcerdà, Valentí Tusset, la demanda d’aquesta temporada ha superat clarament les previsions habituals. Les empreses s’han trobat amb una situació en què "hi havia més demanda que oferta, un escenari que no sol donar-se i que posa de manifest l’excepcionalitat d’aquest hivern. La coincidència de bones nevades en el moment adequat, el bon temps i el calendari festiu han estat determinants".
Aquest context ha provocat que els establiments de lloguer de la comarca treballessin al límit de la seva capacitat. Les previsions, fetes habitualment amb prudència a partir de temporades anteriors, no han pogut absorbir una arribada tan elevada de clients, fet que ha obligat molts negocis a penjar el cartell de complet.
Pel que fa a les xifres, l’increment d’usuaris s’ha situat al voltant del 30% respecte a un any considerat normal, un augment que ha superat les expectatives de gran part dels responsables del sector, tal com ha apuntat el mateix Tusset.
Aquesta tendència positiva no es limita als serveis de lloguer: les estacions d’esquí de l’entorn, tant a la Baixa Cerdanya com a l’Alta Cerdanya, han registrat rècords d’afluència. La francesa Font-Romeu ha viscut una de les seves temporades de Nadal més excepcionals, amb la venda de més de 12 000 forfets en un sol dia, batent els seus registres històrics.
També dins de la xarxa de Neiges Catalanes, l’estació de Les Angles ha mostrat un fort dinamisme, amb vendes de fins a 9 000 forfets diaris en moments punta durant les festes de Nadal i una temporada global amb augments notables respecte a campanyes anteriors.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- La borrasca Francis porta la neu a la Catalunya central: de flocs dispersos a Manresa a paisatges blancs al Moianès, Berguedà i Solsonès
- David Fernández de Arriba, professor: 'Els nois no llegiran un assaig, però el còmic permet treballar la Guerra Civil
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta