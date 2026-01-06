La Molina tanca Nadal amb gairebé 73.000 visitants
L'estació de muntanya manté obert el domini Alp 2500 i unes condicions "excel·lents", fins i tot arribant a 130 centímetres de neu pols
R. Tortosa
La Molina, estació de muntanya de Pirineu365, marca gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tanca les vacances de Nadal amb una alta afluència de públic, el domini Alp 2500 obert i unes condicions de neu excel·lents, fins i tot arribant a 130 centímetres de neu pols. El balanç que se'n fa, doncs, "és molt positiu", conseqüència d'"una elevada assistència de visitants, pràcticament 73.000 persones, i unes condicions de neu destacades, tant per la seva quantitat, com per la seva qualitat". "Les condicions meteorològiques favorables han permès obrir el 100% de les pistes", recalquen els portaveus de FGC.
L’estació, agreguen, "ha ofert una combinació equilibrada d’esquí, activitats familiars i propostes lúdiques pensades per a tots els públics". Així, hi van arribar el Tió i el Pare Noel, es va celebrar la gimcana Troba la Llufa i el dia 5 "Ses Majestats els Reis d’Orient van anar a Pista Llarga acompanyats d’una emotiva baixada de torxes", expliquen els responsables de l'empresa pública. Amb la reobertura d'un renovat Niu de l’Àliga s'hi ha afegit una oferta gastronòmica de dia i de nit a 2.537 metres.
En l’àmbit esportiu, el dia 1 de gener es va celebrar amb èxit el 75è Descens Infantil, una de les curses especialitzades més antigues d’Europa, així com altres competicions de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, entre les quals hi ha el Torrent Challenge del 4 de gener. També han tingut bona acollida activitats com el Parc d’Aventures o les raquetes i experiències com el Campament de Nadal. Per aquesta raó, La Molina "s'ha consolidat com una destinació de referència per al públic familiar durant el període nadalenc", recalquen els portaveus.
En conjunt, les estacions de muntanya de Pirineu365 han clos un dels millors períodes de Nadal, amb més de 195.000 visitants i el 100% dels dominis esquiables oberts. La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll "han pogut oferir unes bones condicions de neu, amb gruixos de fins a 250 cm, gràcies a les importants nevades", detallen els seus gestors. El tancament de la temporada està previst el 6 d’abril.
Per a director de Negoci i Estratègia d’FGC Turisme, Enric Serra Teixidó, “els nostres visitants han pogut gaudir d’unes experiències inoblidables, no només amb l’esquí sinó també amb tot el que ofereix Pirineu365 pel que fa a activitats complementàries i oferta gastronòmica”. Serra assenyala que s'ha produït un augment del 17% dels forfets de temporada, així com "un gran èxit global del Flexipass, la novetat estrella d'aquesta temporada, amb més de 2.500 suports activats fins al moment". Flexipass és un forfet de pagament per ús de Pirineu365 que possibilita "accedir directament a qualsevol de les sis estacions d'FGC amb el millor preu diari garantit i l’assegurança d’accidents inclosa".
