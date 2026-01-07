Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Grup de Recerca: ànima cultural de Cerdanya

Un cartell anual de 47 activitats i 2.379 participants consoliden festivals, sortides científiques i publicacions locals, amb noves iniciatives com el bioblitz i el Parc Geològic en projecte

Una sortida de natura del Grup de Recerca

Una sortida de natura del Grup de Recerca / GRC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

Des de la seva creació fa més de deu anys, el Grup de Recerca de Cerdanya s’ha consolidat com una de les ànimes culturals i socials de la comarca. La seva activitat variada i continuada en l’organització d’actes, sortides científiques, festivals, jornades i publicacions ha convertit l’entitat en un punt de referència per a la difusió del coneixement, la cultura i la participació ciutadana a la Cerdanya.

L'entitat ha fet balanç de l’any 2025 amb un total de 47 activitats i 2.379 participants, la qual cosa suposa una mitjana de 51 assistents per acte i un increment de l’11% respecte del 2024, consolidant un balanç molt positiu.

Entre les activitats consolidades destaquen el Puigcerdà Music Festival, les Jornades d’Investigació Artística en Música dels Pirineus i l’EPTA, guardonats al concurs nacional de piano per a joves pianistes. També han continuat amb èxit la sortida ornitològica i la sortida astronòmica per observar els Perseids a Ger.

Aquest 2025 ha portat novetats com el primer bioblitz, organitzat conjuntament amb Cerdanya en Acció pel Clima, la sortida astronòmica d’hivern per veure els Gemínids amb Astrollívia i les Jornades de Comunicació, realitzades amb la Universitat Pompeu Fabra. A més, es va dur a terme una jornada de debat amb Betula sobre la cultura a les zones rurals.

Una altra fita rellevant ha estat la publicació del monogràfic de la Querol sobre els anys 70 a la Cerdanya, amb presentacions a Llívia, Puigcerdà i Montellà i la participació d’una gran quantitat d’autors locals. També ha aparegut el sisè quadern de la revista ERA, basat en les comunicacions de la VI Jornada d’Estudis Comarcals de Cerdanya de 2024.

Pel que fa a la col·laboració en projectes col·lectius, el Grup ha seguit formant part del grup motor de Betula i ha contribuït a la creació del Grup de Naturalistes de Cerdanya i al primer bioblitz a les basses de Gallissà, a Bellver. També participa en la plataforma DEPAC (Defensa del Patrimoni de Cerdanya) i ha impulsat la Confluència per a una Cerdanya Sostenible, amb nombroses entitats implicades.

Com a projecte a mitjà termini, el Grup, amb el suport de geòlegs i simpatitzants com Josep Maria Mata-Perelló, ha començat a promoure la creació del Parc Geològic i Miner de la Cerdanya, amb vocació transfronterera.

El Grup de Recerca de Cerdanya assegura que totes aquestes iniciatives continuaran al llarg del 2026 i apunta que podrien sorgir nous projectes. Des del departament de comunicació es destaca la satisfacció amb la feina realitzada i la importància de mantenir la col·laboració entre entitats culturals i administracions públiques, una tasca complexa però essencial per al desenvolupament del territori.

