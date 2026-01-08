La Cerdanya es promociona als 'Ferros'
Un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat permet difondre la comarca a través de vagons logotipats amb motius cerdans
La Cerdanya reforça la seva presència com a destinació turística gràcies al conveni de promoció establert amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta iniciativa permet que els viatgers que utilitzen els trens de la xarxa d’FGC, coneguts populament com els 'ferros', puguin trobar-se amb vagons dedicats a la comarca, amb imatges, informació i referències als atractius naturals i culturals de la Cerdanya.
La relació amb FGC és especialment rellevant per la vinculació amb La Molina, un dels principals nuclis d’atracció turística de la comarca. La connexió ferroviària facilita l’accés dels visitants i contribueix a potenciar la mobilitat sostenible, alhora que reforça la imatge de la Cerdanya com a territori accessible i atractiu tant a l’hivern, amb les estacions d’esquí, com a l’estiu, amb activitats a la natura i el patrimoni local.
Aquesta acció s’emmarca en una estratègia més ampla de promoció turística de la comarca, que combina la presència en mitjans físics i digitals amb accions de visibilitat en transport públic. El projecte evidencia la importància de la col·laboració entre les institucions locals i els operadors de transport per potenciar el flux de visitants i donar a conèixer els recursos turístics de la Cerdanya a un públic més ampli.
