La neu complica la circulació a la C-16 i l'N-260, a la Cerdanya

Imatge d'arxiu de conductors circulant per una carretera afectada per la neu

Imatge d'arxiu de conductors circulant per una carretera afectada per la neu / Mossos d'Esquadra

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La neu que aquest divendres a la tarda cau a la Cerdanya i al Ripollès complica la circulació al tram cerdà de la C-16, a les vies que connecten amb l'eix del Llobregat i a l'N-260, a la Collada de Toses, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Als conductors que s'hagin de desplaçar per aquestes zones se'ls demana extremar la prudència, equipar el vehicle i portar cadenes.

També, problemes al tram berguedà de la C-16

L'afectació a la C-16 coincideix amb la protesta pagesa que té lloc també a l'eix del Llobregat, a Olvan (Berguedà). Aquesta tarda, els agricultors que des d'ahir tallen el trànsit de la C-16, han ampliat ara la mobilització a la ruta alternativa per Cal Rosal. La crema de pneumàtics i bales de palla genera fum dens i les retencions que s'hi estan generant són rellevants en ambdós sentits.

