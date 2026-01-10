Els Bombers demanen evitar activitats a la muntanya pel risc de neu, vent i allaus
A la Cerdanya, la combinació de neu, vent i risc d’allaus fa desaconsellable l’activitat a la muntanya, especialment a les cotes altes
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la prudència i han recomanat desistir de fer activitats al medi natural en zones del Pirineu afectades per les nevades i el fort vent previstes aquest cap de setmana. Les condicions meteorològiques, amb neu, ventades i torb a les cotes altes, augmenten el risc d’allaus i poden posar en perill la seguretat de les persones.
Segons el butlletí de perill d’allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, aquest dissabte el nivell de risc és de 4 a la Val d’Aran i a la franja nord del Pallars Sobirà, mentre que a la resta del Pirineu occidental se situa entre 3 i 2. Davant d’aquest escenari, els Bombers han reforçat la guàrdia de les bases del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) a la Seu d’Urgell i Olot, i han redistribuït efectius per garantir una millor cobertura al territori.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu ventades al Pirineu a partir del migdia, amb ratxes que poden arribar als 25 metres per segon, i torb a les cotes altes, fet que redueix la visibilitat i incrementa la sensació de fred. També hi ha risc de vent a les Terres de l’Ebre, al sud de la Plana de Lleida i a l’interior del Camp de Tarragona.
Pel que fa a les nevades, fins al vespre es manté el risc alt al Pallars Sobirà i l’Aran, i moderat a la Cerdanya i l’Alta Ribagorça, amb acumulacions que poden arribar als 10 centímetres a partir dels 900 metres. En les darreres hores, en algunes zones del Pirineu ja s’han acumulat fins a 50 centímetres de neu.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla NEUCAT i manté en prealerta els plans VENTCAT i ALLAUCAT. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha fet avisos als municipis afectats.
Els Bombers adverteixen que la millora del temps prevista per diumenge pot generar una sensació de falsa seguretat. Tot i la bonança, el risc d’allaus es manté, especialment per la formació de plaques de vent i la manca d’adherència de la neu nova sobre les capes inferiors.
Finalment, es recorda la importància de planificar les activitats, informar-se de la previsió meteorològica, portar l’equipament adequat i evitar les zones amb alerta activa. En cas d’emergència, cal trucar immediatament al 112.
