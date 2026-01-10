La neu al Pirineu afecta el trànsit a les carreteres de cotes altes
El temporal complica la mobilitat a les vies d’alta muntanya de la Cerdanya i el Berguedà, amb presència de neu i gel i obligació de portar cadenes en diversos trams
El temporal de nord que afecta aquests dies el Pirineu i la Cerdanya continua condicionant la circulació a les carreteres de cotes altes, amb neu, gel i vent que obliguen a aplicar restriccions de trànsit en diversos punts de la xarxa viària. L’episodi, que ha deixat fins a 20 centímetres de neu a Puigcerdà i acumulacions superiors a les zones de muntanya, té una incidència especial als accessos als ports, valls altes i estacions d’esquí.
A la demarcació de Lleida, és obligatori l’ús de cadenes en vies com la C-13 entre Llavorsí i Esterri d’Àneu, la C-142b d’accés al Pla de Beret, la C-28 en diversos trams, entre Alt Àneu i Naut Aran i entre València d’Àneu i Esterri, així com a les carreteres L-500, L-501 i L-504, que donen accés a la Vall de Boí i a la zona de Lladorre. A la N-230, a l’altura de Vilaller, hi ha restriccions al pas de camions, i entre Vilaller i Vielha la circulació està condicionada a l’ús de cadenes, amb prohibició per a vehicles pesants. A la C-28 entre Baqueira i Casa Sastrada, el trànsit es veu afectat pel risc d’allaus.
A les comarques del Pirineu gironí, el temporal també impacta amb força. A la N-260, entre Ribes de Freser i Guils de Cerdanya, cal circular amb cadenes i els camions tenen el pas restringit. Altres vies afectades són la GI-400 a Alp, la GIV-4015 i la GIV-4016 a Toses i Planès, la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses i Molló, així com diverses carreteres locals de l’entorn de Ribes de Freser, Pardines, Camprodon, Campelles i Queralbs, on la neu obliga a extremar la precaució.
Pel que fa a la demarcació de Barcelona, el coll de Pal (BV-4024) presenta afectacions tant per neu com per vent, mentre que a la BV-4023, entre Castellar de n’Hug i Toses, són necessàries les cadenes. A la C-16, en el tram entre Bagà i Bellver de Cerdanya, s’hi detecta presència de neu i gel a la calçada.
Tot i que a la cota dels 1.000 metres, especialment a l’entorn de Bellver i Martinet, la precipitació ha estat més feble, els gruixos augmenten de manera notable a mesura que s’ascendeix, especialment a les cotes altes de les estacions d’esquí i a les carreteres de muntanya. Les autoritats recomanen informar-se de l’estat de les vies abans de desplaçar-se, portar equipaments d’hivern i evitar trajectes innecessaris a les zones més afectades mentre es mantinguin les condicions adverses.
