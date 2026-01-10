Protecció Civil activa la fase d'Alerta del Pla Neucat al Pirineu per nevades intenses
Es poden superar els 50 cm de neu per sobre dels 1.500 metres.- La Val d’Aran i el nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Cerdanya, les zones més afectades
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte la fase d’ALERTA del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT), arran de les previsions meteorològiques que indiquen acumulacions importants de neu al Pirineu, especialment a les comarques de Cerdanya, i el vessant més occidental de la serralada.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant la jornada es podrien superar els 50 centímetres de neu per sobre dels 1.500 metres, mentre que la cota de neu es situarà al voltant dels 800 metres, amb gruixos superiors als 10 cm en aquestes altituds.
La Val d’Aran és la comarca que s’esperen afectacions més fortes, però també es preveuen nevades destacables al nord del Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Cerdanya. L’episodi anirà acompanyat de torb, que pot dificultar la visibilitat i la mobilitat a les zones de muntanya.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) fa seguiment de l’evolució de l’episodi i de les possibles incidències. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i evitar la mobilitat innecessària mentre durin les condicions adverses.
Segons el Servei Català de Trànsit, la neu ja afecta prop d’una quarantena de carreteres catalanes. A la demarcació de Lleida, 23 vies requereixen cadenes obligatòries, i la C-28 a Naut Aran està tallada per risc d’allaus. A Girona, 12 carreteres demanen cadenes, encara que no hi ha talls, mentre que a Barcelona hi ha tres vies amb cadenes i la BV-4024 roman tallada per vent i neu. Es recomana als conductors que preparin el vehicle amb l’equipament adequat i consultin l’estat del trànsit a cit.transit.gencat.cat.
Prealertes VENTCAT i ALLAUCAT
Paral·lelament, Protecció Civil manté en fase de PREALERTA el Pla especial per risc de vent a Catalunya (VENTCAT). L’SMC preveu ratxes de vent superiors a 25 m/s al Pirineu, Prepirineu i Ponent, així com al Litoral i Prelitoral Sud. El vent bufarà de component oest i al Pirineu el llindar d’avís es superarà especialment a cotes altes, on també hi haurà torb.
També es manté la prealerta del Pla d’allaus (ALLAUCAT) per perill FORT (nivell 4) a la Val d’Aran i la Franja Nord del Pallars Sobirà. L’episodi combina nevades intenses i vent fort, fet que augmenta la probabilitat d’allaus. Durant la jornada s’esperen allaus de placa i de neu recent a qualsevol cota i orientació, de mida gran, que poden afectar grups de persones i produir-se tant de manera natural com per l’acció humana.
Protecció Civil insisteix en no desplaçar-se a zones de muntanya sense motiu urgent i extremar les precaucions si és imprescindible circular.
