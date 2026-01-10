Reis, presidents i intel·lectuals: el Llibre d'Honor de la Farmàcia de Llívia
El Museu municipal rememora els grans noms que han passat per l'equipament des de 1917 amb una microexposició
L'exposició “El mite i el llibre”, a la Farmàcia Esteva de Llívia, ens convida a fer un viatge pel temps a través d'un dels elements més destacats d'aquest espai emblemàtic: el Llibre de Honor de la farmàcia. Aquest volum històric conserva les dedicatòries i signatures de destacades personalitats que han visitat el museu al llarg dels anys. La microexposició permet als visitants descobrir noms de rei, presidents, bisbes, conselleres, periodistes i d'altres figures importants que han passat per la farmàcia, deixant la seva empremta en aquest espai històric.
El Llibre de Honor, que recull les signatures des de l’any 1917 fins a l'actualitat, és una peça clau en la història de la Farmàcia Esteva, un dels establiments més antics i simbòlics de la zona. Des de la signatura de Alfons XIII, rei d'Espanya, fins a Alba Vergés, consellera de Salut, passant per noms com el periodista Horace Chauvet o l'escriptora Montserrat Roig, aquest llibre s'ha convertit en una autèntica crònica viva de les visites d'algunes de les figures més influents a nivell local, nacional i internacional.
Algunes de les personalitats que han signat el Llibre de Honor són:
Personatges il·lustres del Llibre de Honor (1917-1970):
- Alfons XIII, rei d'Espanya.
- Horace Chauvet, periodista de l’Indépendant (Perpinyà).
- Eusebi Bertand, industrial i fundador de la Lliga Regionalista.
- Joaquim Casas-Carbó, advocat català.
Personatges il·lustres del Llibre de Honor (1981 - actualitat):
- Jordi Pujol, president de la Generalitat (1981).
- Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra (1982).
- Josep Laporte Salas, conseller de salut de la Generalitat de Catalunya (1984).
- Joan Carles I de Borbó, rei d'Espanya (1982).
- Montserrat Roig, escriptora (1991).
- Jaques Blanc, president del Regió Languedoc-Roussillon (1993).
- Alba Vergés, consellera de Salut (2018).
A través d’aquesta exposició, el museu no només mostra un llibre ple de dedicatòries i fotografies històriques, sinó que també presenta una visió única de les relacions de la Farmàcia Esteva amb les personalitats que han travessat la seva porta al llarg del temps. Aquesta exposició remarca la influència d'un espai que ha estat testimoni d'esdeveniments significatius i, alhora, un lloc de trobada per a personatges de tot el món.
Entre les pàgines del llibre, els visitants poden trobar referències a moments històrics, com la visita de Jordi Pujol en la seva etapa com a president de la Generalitat (1981), o la de Joan Carles I de Borbó, rei d’Espanya, que va signar el llibre durant la seva visita a la Cerdanya. La importància del llibre no només radica en les figures que l'han signat, sinó també en el seu valor com a testimoni de l'evolució de la societat i la política a través de les dècades.
El Llibre de Honor de la Farmàcia Esteva també inclou les signatures de personalitats vinculades a la ciència i la cultura, com el bisbe de Solsona, Josep Laporte o l'escriptora Montserrat Roig. A través de les pàgines de llibre, s'observa com la farmàcia ha estat un punt de referència en la Cerdanya, no només en l'àmbit sanitari, sinó també com a lloc de trobada i diàleg entre diferents figures influents.
Aquesta microexposició, que es pot visitar fins al 5 d'abril de 2026, ofereix als visitants una oportunitat única de descobrir les personalitats que han deixat la seva empremta en la història de la Farmàcia Esteva. Les dedicatòries i les imatges històriques complementen l'experiència de conèixer un dels establiments més emblemàtics de Llívia, mentre ens recorden el paper de la farmàcia com a punt de trobada de la cultura i la política, no només de la Cerdanya, sinó també de Catalunya i més enllà.
Aquesta exposició està inclosa amb l'entrada general al Museu de la Farmàcia Esteva, un lloc de referència cultural que segueix oferint una visió única de la història del medicament i de les figures que han marcat l'evolució d'aquest espai al llarg dels anys. No et perdis l'oportunitat de veure el Llibre de Honor i descobrir els grans noms que han passat per la Farmàcia Esteva.
