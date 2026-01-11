Educació a la Cerdanya: tot és als jocs de taula
El Servei Educatiu porta a terme un pla per traslladar als alumnes l'aprenenatge de totes les disciplines jugant a classe
Els Serveis Educatius de la Cerdanya han posat el focus en el potencial educatiu dels jocs de taula com a recurs per enriquir l’aprenentatge a les aules. La iniciativa s’emmarca en una estratègia més àmplia d’innovació pedagògica que vol oferir als centres educatius eines alternatives per treballar continguts curriculars de manera vivencial, motivadora i adaptada als diferents nivells educatius. El programa es porta a terme en col·laboració amb l'expert en jocs Jaume Vega de l'establiment especialitzat de Puigcerdà Màgia de tinta.
El Servei Educatiu ha incorporat recentment diversos jocs de taula pensats per complementar àrees com les matemàtiques i el medi natural, i que ja estan a disposició del professorat. Es tracta de materials que permeten aprendre a partir del joc, fomentant competències com el raonament lògic, el càlcul mental, la presa de decisions, el treball cooperatiu i la capacitat deductiva.
Segons expliquen des dels Serveis Educatius de la Cerdanya, molts docents constaten que els jocs de taula permeten treballar una gran varietat de continguts de manera lúdica. “A través del joc, l’alumnat està aprenent constantment, sovint sense ser-ne conscient. Mentre juguen, assimilen conceptes i desenvolupen habilitats que formen part del currículum”, assenyala un dels tècnics del servei. Aquesta dimensió lúdica facilita la implicació dels infants i joves i afavoreix un aprenentatge més significatiu.
"El joc ajuda a crear situacions d'aprenenatge"
El tècnic destaca també la importància del treball previ del professorat a l’hora d’introduir aquests recursos a l’aula. Els jocs, remarca, no funcionen de manera aïllada, sinó que requereixen una planificació pedagògica que permeti adaptar-los als objectius educatius i al context de cada grup. “El joc és una eina que ajuda a crear situacions d’aprenentatge diferents de les habituals, més actives i participatives, que trenquen amb la dinàmica de parlar només des de la teoria”, explica.
A més dels jocs centrats en les matemàtiques o el medi natural, el Servei Educatiu també ha incorporat propostes que permeten treballar el vocabulari i les llengües estrangeres, especialment l’anglès i el francès, rellevants en un entorn fronterer com el de Puigcerdà. “Aquest tipus de recursos obren la porta a noves maneres de treballar a l’aula i aporten metodologies diferents que connecten millor amb l’alumnat”, afegeix.
Tot i això, des dels Serveis Educatius adverteixen que el joc no ha de ser l’únic eix de l’aprenentatge. “El joc és un recurs més, no l’objectiu final. Forma part d’un conjunt d’eines que el professorat pot integrar dins la seva metodologia”, subratlla el tècnic.
Aquesta línia de treball es veu reforçada amb l’oferta de formació i tallers adreçats al professorat, que permeten conèixer nous jocs i aprendre com incorporar-los a les programacions didàctiques. Amb aquesta aposta, els Serveis Educatius de la Cerdanya consoliden una mirada educativa que combina rigor i creativitat, i situen el joc de taula com una eina clau per millorar la motivació i l’aprenentatge de l’alumnat a la comarca.
