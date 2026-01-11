Puigcerdà en 360 graus: el vídeo de la Cerdanya blanca
La nevada de dissabte emblanquina la vall i ofereix una panoràmica que fotografien locals i visitants
Després de la nevada que ha caigut aquest dissabte a la part nord de la Cerdanya, la capital comarcal, Puigcerdà, ha tornat a la rutina diària amb la neteja dels carrers i la descoberta d’un entorn blanc. La neu, que ha arribat a cobrir més de 20 centímetres a molts punts de la vila, ha marcat el paisatge i ha sorprès veïns i visitants.
A primera hora del matí, els serveis de neteja municipals s'han posat a treballar per restablir la mobilitat i garantir l’accés a les zones més transitades. Alhora, els veïns aprofitaven per gaudir de la vista d’un paisatge cobert de blanc, amb els cims de les muntanyes destacant sobre el fons clar del cel.
Les vistes des del campanar de Puigcerdà
Un dels millors punts d’observació de la vall és el campanar de Puigcerdà. Des d’aquest punt elevat, es poden veure diversos cims de la Cerdanya. A 360 graus, la vista es distribueix entre els cims de la serra del Cadí-Moixeró, els pics del Puigpedrós i el Carles, i les muntanyes que marquen el límit entre la Cerdanya i la comarca de l'Alt Urgell. La nevada de dissabte ha convertit aquests cims en una imatge nítida i espectacular, amb la neu com a element destacat.
Els cims que es poden observar des del campanar inclouen el Puigpedrós, el Tossa Plana de Lles, el Carles i el Cadi-Moixeró, entre d'altres, oferint una vista panoràmica única.
La panoràmica des de Puigcerdà: les referències de la Cerdanya
- Puigpedrós (2.409 m): Aquest cim, al límit de la Cerdanya i el Berguedà, és un dels més visibles des de Puigcerdà.
- Tossa Plana de Lles (2.916 m): Situat al nord de la comarca, destaca com un dels punts més alts.
- Carlit (2.920 m): A l'est de Puigcerdà, aquest cim màxim encapçala la serralada dels Pirineus Orientals.
- Pic de l'Infern (2.656 m): A l'oest de la comarca, a la zona del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
- Cadi-Moixeró (2.426 m): Aquest massís es troba a la zona sud, i és un element fonamental del paisatge ceretà.
- Montlluís (2.460 m): a l'orient de la comarca, forma part dels límits entre la Cerdanya i la comarca del Conflent.
- Coll de la Creueta (2.401 m): Un coll que connecta els cims del Puigpedrós i el Carlit.
- Tossal de la Creu (2.508 m): A l'extrem nord de la Cerdanya, ofereix una vista panoràmica sobre la vall.
Amb la recuperació de la normalitat a Puigcerdà, els veïns poden gaudir de la bellesa del paisatge hivernal i, alhora, de la tranquil·litat d’una vila que s’ha adaptat ràpidament a les condicions imposades per la neu. Els cims de la Cerdanya segueixen sent una icona per a tots aquells que volen gaudir de la natura, sigui en un passeig pel poble o en una expedició per la muntanya.
