Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
La Noccaea cadinensis, pròpia dels Pirineus, és catalogada en perill per la IUCN
Una nova espècie de planta, Noccaea cadinensis, ha estat identificada a la serra del Cadí, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquesta espècie és endèmica de l’estatge alpí dels Pirineus i es coneix actualment només en una localització específica de la zona, en tarteres i prats pedregosos sobre calcària, a uns 2300 metres d’altitud, tal com ha publicat el Parc en el seu balanç anual d'activitats per l'any 2025.
La planta va ser observada per primera vegada a principis de 2022, quan es va identificar una espècie fins aleshores desconeguda. Aquest descobriment va ser possible gràcies a una recollida de mostres realitzada durant el 2023, que va permetre comparar les característiques morfològiques de la planta amb d’altres espècies conegudes. La recerca va confirmar que es tractava d’una nova espècie per a la ciència. Ara la publicació en un suport científic n'ha consolidat la validació com a nova planta del parc.
Noccaea cadinensis és similar a Noccaea nevadensis, una espècie que es troba a Sierra Nevada (sud de la península Ibèrica), però es distingeix per diversos caràcters, com la longitud del fruit, la longitud de l’estil, l’elongació del corimb, la longitud del pecíol, el marge de les fulles i la mida de les llavors. Aquests trets van permetre classificar-la com una espècie nova de la serra del Cadí.
Segons els criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN), Noccaea cadinensis ha estat catalogada com una espècie en perill (EN), ja que la seva distribució és limitada i es troba en un hàbitat vulnerable. Aquesta planta viu en una zona remota i de difícil accés, la qual cosa fa que el seu futur depengui de factors com el canvi climàtic i l'impacte de les activitats humanes a la muntanya.
La descoberta de Noccaea cadinensis és la segona espècie endèmica identificada al parc en els darrers anys. El 2015 es va descriure Alchemilla cadinensis, una altra planta pròpia de la zona. Aquestes troballes ressalten la diversitat biològica del parc i la necessitat de protegir aquests hàbitats.
Els biòlegs continuaran estudiant l’espècie per obtenir més informació sobre la seva distribució i condicions de conservació. El Parc Natural del Cadí-Moixeró segueix sent un punt d’interès per a la investigació científica i la conservació de la biodiversitat.
