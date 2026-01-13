La iniciativa de la Fundació Hospital de Puigcerdà per a un model assistencial més humà: "recuperem l'esperit que ens va fundar fa 800 anys"
La Unitat d'Atenció Intermèdia rep un premi de 5.000 euros de la 'Fundacion Humanizando la Sanidad' pel seu projecte Hospital Amable
La Unitat d’Atenció Intermèdia de la Fundació Hospital de Puigcerdà, situada a l’edifici de la Residència de la capital cerdana, ha impulsat el projecte Hospital Amable amb l’objectiu de millorar l’atenció integral a les persones grans de la Cerdanya. La iniciativa aposta per un model assistencial més humà, proper i adaptat a les necessitats individuals, en un territori amb un fort envelliment de la població.
La Fundació Hospital de Puigcerdà ha rebut aquest dilluns el premi de la Fundación Humanizando la Sanidad en un acte institucional que ha comptat amb una àmplia representació de la comunitat sanitària i social del territori. A l’acte hi han assistit el patró de la FHP i alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; la regidora i consellera comarcal Mar Quera, la directora de la Residència de la FHP, Adriana Castanyer; el cap de la Unitat d’Atenció Intermèdia, Jesús Sànchez; així com patrons i patrones de la fundació, membres de l’equip del grup motor del Parc Amable i diversos convidats. Per part de l’entitat guardonadora hi han estat presents el president de la Fundación Humanizando la Sanidad, Gabriel Heras, i la patrona Pilar Delgado.
El director de la unitat, Jesús Sànchez, ha remarcat que la Fundació Hospital de Puigcerdà és una institució amb més de vuit segles d’història i que el concepte d’atenció centrada en la persona no és pas nou. Recorda que ja al Pirineu medieval existien diversos hospitals de muntanya, com el de Puigcerdà o els de la Seu d’Urgell, Tremp, Esterri o Vielha, creats per acollir persones extremadament vulnerables. Aquests centres donaven resposta a pelegrins, malalts, ferits, pobres, viatgers o comerciants atrapats pel fred i la neu en el pas pel Pirineu. "En aquell context, no es podia separar l’atenció sanitària de la social. Es feien valoracions integrals, tant socials com sanitàries, amb els recursos disponibles en aquell moment. S’oferia menjar, aixopluc, descans, cures bàsiques i acompanyament, tot alhora, i no es tractava una malaltia concreta, sinó la persona en la seva globalitat, amb la seva història, cansaments i límits. El model d’Hospital Amable recupera aquest esperit i l’adapta a la realitat actual".
Adaptar l'atenció a les persones
El projecte parteix d’una idea: adaptar els processos a les persones i no les persones a l’hospital. La persona no és un episodi, ni un llit, ni un circuit administratiu, sinó algú amb una història, amb preferències i amb capacitats, i tot el sistema s’ha d’organitzar al voltant d’aquesta mirada.
En aquest sentit, l’Hospital Amable treballa de manera estructurada en diversos àmbits que influeixen directament en l’experiència i en la recuperació dels pacients. Es milloren els entorns perquè siguin més funcionals i menys hospitalaris, es cuida el tracte basat en l’escolta activa i el respecte, i es posa especial atenció en la informació i en el dret a escollir sobre aspectes quotidians de l’estada.
La iniciativa impulsa la socialització com a part del procés terapèutic i actua en la prevenció del deteriorament funcional i cognitiu, cuidant l’orientació i evitant situacions de confusió. El descans i el respecte pels ritmes individuals de cada persona són també elements clau del projecte.
Hospital Amable va començar a caminar l’abril de l’any passat, impulsat per un grup interdisciplinari de professionals de la unitat que, de manera voluntària, es van adherir a aquesta manera d’entendre la cura. Tot i que encara queda camí per recórrer, ja s’han introduït canvis concrets que marquen una nova manera d’atendre.
Dins d’aquest marc s’hi desenvolupa el parc de salut amable, una de les iniciatives reconegudes amb el premi, dotat amb 5.000 euros. L’espai està orientat a la recuperació funcional i a la socialització, no només per recuperar capacitats físiques, sinó per fomentar el moviment, la relació, la participació i l’autonomia com a part essencial de la recuperació.
El reconeixement posa en valor una manera de fer que connecta el passat de fa vuit segles amb el present: una institució amb arrels mil·lenàries que continua evolucionant per cuidar millor, situant sempre la persona al centre de l’atenció.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- Per què Raphinha ha celebrat la Supercopa d’Espanya amb ulleres de sol?
- A Las Vegas triomfa el ‘bocata’ de calamars
- Descoberta al Parc Natural del Cadí-Moixeró: una nova espècie de planta endèmica
- «No pot haver-hi un procés educatiu normal si l’alumne no sap on dormirà»
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna