La Gendarmeria demana ajuda en la recerca d'un noi desaparegut des de divendres

Els amics li van perdre el rastre després d’assistir a un festival a Les Angles, a uns 70 quilòmetres del seu domicili a Camurac, i la recerca se centra al Capcir i l'Alta Cerdanya

El cartell de recerca difós per la Gendarmerie / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Font-romeu

La Gendarmeria ha activat una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar Ghislain Maugour, un home de 40 anys que es troba desaparegut des de la nit del 9 de gener del 2026. Les autoritats demanen que qualsevol persona que pugui aportar informació es posi en contacte immediatament amb els cossos de seguretat.

Segons la informació facilitada, Maugour és domiciliat a Camurac, un petit municipi de muntanya situat a l’Aude, molt a prop del límit amb el departament de l’Arieja. Aquell vespre es va desplaçar amb uns amics fins a Les Angles, al Capcir (Pirineus Orientals), per assistir al festival Garosnow. La localitat de Les Angles es troba a uns 70 quilòmetres de Camurac, un trajecte habitual a l’hivern per activitats d’oci vinculades a la neu.

L’home va ser vist per darrera vegada cap a les 20.30 h. A la sortida del festival no es va presentar al punt de trobada acordat amb els seus amics a les 3 de la matinada per tornar cap a l’Aude. Des d’aquell moment, no se n’ha tingut cap notícia.

La Gendarmeria descriu el desaparegut com un home de complexió prima, d’entre 1,75 i 1,80 metres d’alçada, de tipus caucasià. Porta els cabells recollits en un monyo a la part superior del cap i afaitats als costats, i té tatuatges als braços i a les mans. En el moment de la desaparició anava vestit amb gorra verda caqui de la marca Carhartt, pantalons xinesos beix, sabates beix, jaqueta fosca i un petit motxilla.

La crida a testimonis s’ha centralitzat a la brigada de la Gendarmeria de Font-Romeu, localitat de l'Alta Cerdanya situada a uns 30 quilòmetres de Les Angles i a aproximadament 60 quilòmetres de Camurac. Es tracta d’un punt de referència policial per a tota aquesta àrea pirinenca, amb una mobilitat freqüent entre comarques i departaments, especialment durant la temporada d’hivern.

Davant d’aquesta desaparició considerada inquietant, la Gendarmeria insta la població, excursionistes i assistents al festival a facilitar qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar Ghislain Maugour. Les dades es poden comunicar a la brigada de Font-Romeu al telèfon 04 68 30 08 68 o bé trucant al 17, el número d’emergències a França.

