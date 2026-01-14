La Gendarmeria demana ajuda en la recerca d'un noi desaparegut des de divendres
Els amics li van perdre el rastre després d’assistir a un festival a Les Angles, a uns 70 quilòmetres del seu domicili a Camurac, i la recerca se centra al Capcir i l'Alta Cerdanya
La Gendarmeria ha activat una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar Ghislain Maugour, un home de 40 anys que es troba desaparegut des de la nit del 9 de gener del 2026. Les autoritats demanen que qualsevol persona que pugui aportar informació es posi en contacte immediatament amb els cossos de seguretat.
Segons la informació facilitada, Maugour és domiciliat a Camurac, un petit municipi de muntanya situat a l’Aude, molt a prop del límit amb el departament de l’Arieja. Aquell vespre es va desplaçar amb uns amics fins a Les Angles, al Capcir (Pirineus Orientals), per assistir al festival Garosnow. La localitat de Les Angles es troba a uns 70 quilòmetres de Camurac, un trajecte habitual a l’hivern per activitats d’oci vinculades a la neu.
L’home va ser vist per darrera vegada cap a les 20.30 h. A la sortida del festival no es va presentar al punt de trobada acordat amb els seus amics a les 3 de la matinada per tornar cap a l’Aude. Des d’aquell moment, no se n’ha tingut cap notícia.
La Gendarmeria descriu el desaparegut com un home de complexió prima, d’entre 1,75 i 1,80 metres d’alçada, de tipus caucasià. Porta els cabells recollits en un monyo a la part superior del cap i afaitats als costats, i té tatuatges als braços i a les mans. En el moment de la desaparició anava vestit amb gorra verda caqui de la marca Carhartt, pantalons xinesos beix, sabates beix, jaqueta fosca i un petit motxilla.
La crida a testimonis s’ha centralitzat a la brigada de la Gendarmeria de Font-Romeu, localitat de l'Alta Cerdanya situada a uns 30 quilòmetres de Les Angles i a aproximadament 60 quilòmetres de Camurac. Es tracta d’un punt de referència policial per a tota aquesta àrea pirinenca, amb una mobilitat freqüent entre comarques i departaments, especialment durant la temporada d’hivern.
Davant d’aquesta desaparició considerada inquietant, la Gendarmeria insta la població, excursionistes i assistents al festival a facilitar qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar Ghislain Maugour. Les dades es poden comunicar a la brigada de Font-Romeu al telèfon 04 68 30 08 68 o bé trucant al 17, el número d’emergències a França.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps