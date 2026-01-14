'Quaderns de Girona' dedica una publicació a Fontanals
Un nou volum de la col·lecció explora la història, l’evolució socioeconòmica i els canvis del municipi cerdà
La Diputació de Girona ha dedicat un nou volum de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona» a Fontanals de Cerdanya, una obra que ofereix una visió profunda i detallada sobre la història i l’evolució d’aquest municipi de la Cerdanya. El llibre, escrit per Sofia Garçon, ha estat presentat recentment al local social de Queixans, en un acte que va comptar amb la participació de diverses autoritats i experts en la matèria.
L'acte va reunir l'autora del llibre, Sofia Garçon, el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, i altres figures destacades com Ramon Chia, alcalde de Fontanals de Cerdanya, Joaquim Puigvert, doctor en història i professor de la Universitat de Girona, així com Rosa M. Gil, directora de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona».
El volum de Garçon explora diversos aspectes del municipi, abastant temes tan diversos com les arrels medievals de Fontanals, la seva evolució demogràfica, el desenvolupament de l’atenció sanitària, l’ensenyament i la vida quotidiana. La monografia també dedica un espai important a la transformació socioeconòmica del municipi, marcada per la pressió urbanística, els canvis en la ramaderia i l’agricultura, així com el creixement del turisme.
Jordi Camps, diputat de Cultura, va destacar la importància d’aquests volums per apropar el coneixement del patrimoni, la història i la identitat de les comarques gironines. Segons Camps, «aquesta col·lecció té com a objectiu aprofundir en la valoració dels nostres pobles i ciutats, i cada volum és una eina per entendre millor el nostre territori. Avui, Fontanals de Cerdanya és el protagonista d’aquest projecte».
La publicació sobre Fontanals de Cerdanya és una nova fita en la línia de la Diputació per impulsar el coneixement i la difusió de les singularitats locals a través de la seva col·lecció de monografies, que ofereixen una mirada detallada sobre el patrimoni històric, cultural i social dels municipis de la província.
