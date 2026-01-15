Desallotgen un hotel d'Alp per l'incendi a la cuina d'un dels apartaments
L’incendi, que ha començat a la cuina d’un apartament de la segona planta, ha estat extingit ràpidament sense causar ferits greus
Un petit incendi declarat aquest dijous al matí ha obligat a desallotjar preventivament un hotel situat a la plaça Pista Llarga d’Alp (Cerdanya), a la Molina. L’avís s’ha rebut a les 7.13 hores. El foc s’ha originat a la cuina d’un apartament ubicat a la segona planta de l'edifici de tres plantes i una quarantena d’habitacions.
Com a mesura de seguretat, s’ha procedit al desallotjament de tots els treballadors i persones allotjades, unes 500, de l'apartahotel. En aquell moment, a l'exterior la temperatura era de -1,3ºC, segons els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han pogut extingir l’incendi ràpidament. Posteriorment, s’han dut a terme tasques de ventilació.
Segons informen des del cos d'emergències, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una persona.
Un cop controlada la situació i ventilat l’edifici, els hostes han pogut tornar a les seves habitacions amb normalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre