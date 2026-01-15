Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen un hotel d'Alp per l'incendi a la cuina d'un dels apartaments

L’incendi, que ha començat a la cuina d’un apartament de la segona planta, ha estat extingit ràpidament sense causar ferits greus

Indret on s'ubica l'hotel on s'ha declarat l'incendi aquest matí

Indret on s'ubica l'hotel on s'ha declarat l'incendi aquest matí / Google Maps

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un petit incendi declarat aquest dijous al matí ha obligat a desallotjar preventivament un hotel situat a la plaça Pista Llarga d’Alp (Cerdanya), a la Molina. L’avís s’ha rebut a les 7.13 hores. El foc s’ha originat a la cuina d’un apartament ubicat a la segona planta de l'edifici de tres plantes i una quarantena d’habitacions.

Com a mesura de seguretat, s’ha procedit al desallotjament de tots els treballadors i persones allotjades, unes 500, de l'apartahotel. En aquell moment, a l'exterior la temperatura era de -1,3ºC, segons els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han pogut extingir l’incendi ràpidament. Posteriorment, s’han dut a terme tasques de ventilació.

Segons informen des del cos d'emergències, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una persona.

Un cop controlada la situació i ventilat l’edifici, els hostes han pogut tornar a les seves habitacions amb normalitat.

