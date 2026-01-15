Les nevades augmenten el 59% les reserves d’aigua a les conques del Pirineu
El Segre després de la Cerdanya i la Seu d'Urgell registra un increment de cabal que triplica el del 2025
ACN
Els darrers episodis de nevades han tingut un efecte positiu sobre les reserves d'aigua a les conques de l'Ebre i la Garona, amb un increment notable del 58,98% respecte al mateix període de l'any passat, segons les últimes dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Actualment, les reserves de neu acumulen 713,2 hectòmetres cúbics (hm³), un increment substancial en comparació amb els 292,5 hm³ registrats a la mateixa data de 2025. Aquest augment ha estat especialment marcat en diverses conques de la zona, destacant el Segre i les seves conques afluents.
A la Seu d'Urgell, el Segre acumula 125,8 hm³ de reserves de neu, una xifra gairebé tres vegades superior als 34 hm³ registrats el 2025, que eren els més baixos dels últims cinc anys. Aquest augment es fa més evident quan es comparen les dades actuals amb les dels darrers anys, consolidant-se com un dels registres més alts de la història recent. A més, a la Seu d'Urgell, la suma de les reserves del Segre i el Valira arriba a un total de 125,8 hm³ (63,7 hm³ pel Segre i 62,1 hm³ pel Valira), mentre que el 2025, aquests dos rius no van arribar als 20 hm³, amb reserves de 15,2 i 19,4 hm³ respectivament.
Augment generalitzat de reserves a la conca de l'Ebre
Les dades de les reserves a la Noguera Ribagorçana fins al Pont de Suert també són positives, amb una quantitat de 44,5 hm³, que ha augmentat un 76,40% respecte a l'any passat, quan les reserves eren les més baixes dels darrers cinc anys, amb tan sols 10,5 hm³. A la Noguera Pallaresa, les reserves de neu s'han incrementat un 72,57%, passant de 42 hm³ a 129,6 hm³. Aquests registres són els més alts en els darrers cinc anys per ambdues conques.
Pel que fa a la Garona, fins a la frontera francesa, les reserves han variat poc en comparació amb l'any passat, passant de 62,1 hm³ a 66,7 hm³. A Bossost, les reserves de neu del riu Garona han augmentat 3,9 hm³, passant de 54,3 hm³ a 58,2 hm³.
Tendència positiva en totes les conques
Els registres actuals de la Ribagorçana i la Pallaresa també reflecteixen una recuperació considerable respecte a les xifres més baixes de l'any passat. La Noguera Ribagorçana ha passat de 10,5 hm³ a 44,5 hm³, un increment espectacular de 34 hm³, mentre que a l'embassament de Talarn la xifra actual és de 129,6 hm³, una diferència de 42 hm³ respecte als 87,6 hm³ de l'any passat. Aquesta pujada generalitzada de reserves subratlla la importància d'aquestes nevades per garantir la seguretat hídrica a la zona en els propers mesos.
En resum, els darrers episodis de nevades han millorat substancialment les reserves d'aigua de les conques de l'Ebre i la Garona, amb un impacte especialment positiu al Segre a la Seu d'Urgell. Les xifres actuals representen una gran millorança respecte a les condicions de l'any passat i ofereixen un panorama molt més favorable per a l'agricultura, el subministrament d'aigua i la generació d'energia hidràulica durant els mesos vinents.
