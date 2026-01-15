Puigcerdà obre a una taula política de consens la renovació de la recollida de la brossa
Una subvenció de la Generalitat podria accelerar el procés d'aplicació el nou model, ja activat a la resta de la comarca
L'Ajuntament de Puigcerdà ha obert a una taula política de consens el debat sobre la renovació de la recollida de la brossa, un dels grans projectes del mandat. Així, el consistori ha explicat que continua avançant en el futur model de recollida de residus i neteges viàries de la vila, amb un projecte que ha estat treballat en els darrers anys. En una reunió de treball celebrada recentment, tots els grups municipals han coincidit en la necessitat de dissenyar un sistema eficaç i sostenible per la gestió de la brossa, tot mantenint un consens entre els tècnics i els regidors.
Aquesta proposta, que s’emmarca en la renovació del sistema de recollida de residus, és vista com una de les iniciatives més importants i complexes dels darrers temps. Tal com s'ha explicat des del consistori, cada decisió que s'ha pres fins ara ha estat estudiada de manera detallada, amb l'objectiu d'aconseguir un model personalitzat i adaptat a les necessitats de Puigcerdà.
Des de l'equip de govern han destacat que, malgrat les diferents opinions que genera la gestió dels residus, el consistori està treballant per implementar un sistema que no només respongui a les inquietuds dels ciutadans, sinó que també sigui viable a llarg termini. Així, l’Ajuntament aposta per una proposta que combini eficiència, innovació i responsabilitat mediambiental, amb garanties que el model escollit funcioni a partir de la seva implementació.
Subvenció de la Generalitat
Un dels elements que podria impulsar aquesta renovació és la possibilitat que el projecte obtingui una subvenció per part de la Generalitat. Aquesta ajuda externa permetria avançar cap a un sistema més eficient, amb noves tecnologies que farien possible una millor gestió dels residus i una neteja viària més adaptada als nous temps. L'objectiu, segons han destacat fonts municipals, és fer un salt qualitatiu en el servei a la ciutadania i contribuir a l'objectiu global de millorar la sostenibilitat del municipi.
Els responsables de l'Ajuntament han explicat que les properes setmanes seran clau per definir els detalls del nou sistema de recollida, que es comunicarà de forma detallada a la ciutadania. A mesura que es vagin prenent decisions, es farà un seguiment constant i es buscarà la participació activa de la comunitat en el projecte.
Un model pensat per Puigcerdà
El model de recollida de residus i neteja viària que s’està dissenyant per Puigcerdà no és només una qüestió tècnica. Tal com s'ha explicat en les reunions internes, la proposta busca ser adaptada a les característiques concretes del municipi, tenint en compte factors com la distribució territorial, la densitat de població i la mobilitat de residents i visitants.
Amb la implementació d’aquest sistema, l'Ajuntament busca no només millorar l'eficàcia del servei, sinó també conscienciar la ciutadania sobre la importància de gestionar els residus de manera responsable. En aquest sentit, les autoritats municipals han destacat que el nou model anirà acompanyat d’una campanya d'informació per garantir que els veïns i veïnes estiguin al corrent de tots els canvis i dels avantatges que aquests poden suposar per al conjunt de la vila.
El projecte, que s’espera que tingui una implementació progressiva a mesura que es desenvolupin les diverses fases de la renovació, és considerat un pas endavant en la gestió sostenible dels residus a Puigcerdà, amb la vista posada en el futur i en la creació d’un sistema que pugui afrontar els reptes mediambientals dels propers anys.
