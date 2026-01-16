París dona suport a l'ampliació de l'Hospital de Cerdanya amb el nou edifici assistencial
El Consell d’Administració del centre mèdic i el Ministeri de Salut francès avalen el futur equipament anex
El Consell d’Administració de l’AECT Hospital de Cerdanya i el Ministeri de Salut de l’Estat francès han donat llum verda al projecte de construcció del futur nou edifici de l’Hospital de Cerdanya, un pas clau per garantir l’evolució i l’adaptació del centre als nous reptes assistencials del territori. L’acord es va formalitzar durant la sessió ordinària del Consell d’Administració celebrada el divendres 9 de gener de 2026 a la seu del Ministeri de Salut, a París.
La reunió, de caràcter semestral, va servir per abordar els projectes estratègics previstos per al 2026 i va tornar a evidenciar el bon funcionament del model de governança compartida entre les administracions catalanes i franceses. L’Hospital de Cerdanya continua sent un projecte sanitari binacional i transfronterer únic a Europa, tant per la seva estructura jurídica com per l’organització assistencial que dona servei a població dels dos costats de la frontera.
El Nou Espai de Salut Transfronterer (NEST) és un projecte d’ampliació i modernització de l’Hospital de Cerdanya, l’hospital gestionat conjuntament per Catalunya i França mitjançant l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). Aquest centre és l’únic hospital transfronterer d’Europa i atén la població de la Cerdanya i del Capcir, oferint assistència sanitària compartida gràcies a un model de governança binacional. La decisió d’ampliar l’equipament neix de l’evolució de les necessitats sanitàries i de la creixent demanda de serveis especialitzats sobre un territori amb característiques geogràfiques úniques —alta muntanya, població dispersa i doble realitat cultural. També s’emmarca en la implantació de serveis com el Dispositiu d’Acollida i Rehabilitació Transfronterera (DART) per a salut mental, que ha posat de manifest la necessitat de nous espais per atendre pacients amb patologies complexes i per desenvolupar activitats de rehabilitació comunitària, segons han explicat des del centre mèdic.
L’ampliació permetrà incorporar sales de treball polivalent, espais de formació, zones de coordinació transfronterera i la ubicació definitiva de serveis com el DART, que fins ara funcionen provisionalment en espais reordenats de l’hospital existent.
Durant la sessió, el president del Consell d’Administració, Didier Jaffre, la vicepresidenta, Olga Pané, el president de la Comissió Executiva, Felip Benavent, i el director general, Xavier Conill, van presentar els seus informes de gestió. Les exposicions van posar de manifest una visió compartida sobre el futur del centre i una coincidència d’anàlisi sobre les necessitats sanitàries de la Cerdanya i l’Alt Urgell francès.
El Consell d’Administració va valorar positivament l’evolució de l’activitat assistencial durant l’any 2025 i va aprovar els diferents documents pressupostaris. En aquest marc, i d’acord amb els informes emesos pel Consell Consultiu, l’òrgan de govern va reafirmar el seu suport al projecte del Nou Espai de Salut Transfronterer (NEST), que ha de permetre ampliar i adaptar les instal·lacions actuals per respondre a l’augment de la demanda i als canvis en l’atenció sanitària.
La trobada a París va evidenciar una clara coincidència de criteris entre tots els membres del Consell d’Administració i una voluntat compartida de continuar impulsant aquest projecte sanitari, considerat un referent de cooperació transfronterera en salut a escala europea. L’aval institucional al nou edifici consolida el camí cap a una nova etapa de creixement de l’Hospital de Cerdanya, amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat i adaptada a les necessitats futures del territori.
