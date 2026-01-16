Programa Esport Blanc Escolar: 13a edició, 2.700 alumnes del Pirineu
Infants de 3r i 4t de Primària de 64 escoles aprendran a practicar esquí alpí, esquí de fons i surf de neu gràcies a aquest projecte esportiu i de valors impulsat pel Govern
El programa Esport Blanc Escolar (EBE) ha donat el tret de sortida a la seva 13a edició amb l'objectiu de seguir apropant els esports d'hivern als alumnes de primària de tot el Pirineu català. Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament d'Esports i el Departament d'Educació i Formació Professional, permetrà que més de 2.600 alumnes de 3r i 4t de primària de 64 centres escolars del territori puguin practicar esquí alpí, esquí de fons i surf de neu a les estacions d’esquí de Girona i Lleida.
El programa va començar a mitjans de desembre amb els primers grups de l'Esport Blanc Escolar a Tavascan, al Pallars Sobirà, i des d'aleshores, les estacions de muntanya catalanes han anat acollint més escoles, amb la Val d’Aran com a darrera comarca en sumar-se el proper 20 de gener amb l'arribada dels primers esportistes a Baqueira Beret.
Aquesta edició es prolongarà fins a finals de març, moment en què tindran lloc les tradicionals Jornades de Graduació de Neu, un acte de cloenda per als alumnes de quart de primària que han finalitzat la seva participació en el programa. Des del seu inici el 2013, l'EBE ha beneficiat més de 12.000 nens i nenes del Pirineu, donant-los l'oportunitat de conèixer els esports d’hivern i gaudir de l’activitat física a l'aire lliure.
Enguany, el programa està dirigit a 64 centres educatius de comarques com l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran. A l'Alt Pirineu i l’Aran es compta amb la participació de 875 alumnes, mentre que a la Catalunya Central són 1.034 i a Girona, 727.
Un projecte que fomenta l'activitat física i els valors
L’EBE forma part del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, i té com a objectiu no només la iniciació als esports d'hivern, sinó també la promoció de valors com el respecte, la convivència i l’amor per la natura. A més, el programa integra altres disciplines del currículum educatiu, com el coneixement del medi, la llengua i els valors, oferint una experiència globalitzada i vivencial per als estudiants.
Segons el Departament d'Esports, la continuïtat de l’EBE en el marc de l’estratègia Esport 360 responent a l'objectiu de promoure l'esport i l'activitat física en totes les edats, amb un enfocament inclusiu i educatiu. Per la seva part, el Departament d'Educació valora positivament la manera transversal en què el programa integra les activitats esportives amb altres matèries del currículum escolar.
Formació docent i un model de referència
Des del curs passat, el programa ofereix una formació específica per als docents, anomenada "Esport Blanc Escolar, una oportunitat per treballar de forma global". Aquesta formació ajuda els mestres a organitzar i a treballar les activitats de manera que es generin aprenentatges significatius per a l'alumnat.
El programa s'ha integrat al pla d'educació física de les escoles i es realitza durant el segon trimestre del curs escolar, amb un total de 6 a 8 sessions. Les activitats inclouen sessions d’esquí de fons, esquí alpí i surf de neu, repartides entre els dos cursos de primària. A més, la jornada final de Graduació de Neu que tindrà lloc al mes de març permetrà als alumnes gaudir d'una activitat lúdic-competitiva per celebrar el final de la seva experiència al programa.
Col·laboració i èxit continuat
Aquest programa compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí i altres entitats, com la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i els Consells Comarcals. L'EBE ha estat reconegut en diverses ocasions amb els Snowkidz Award, atorgats per la Federació Internacional d'Esquí (FIS), com a un model de referència en la promoció de l'esport escolar.
