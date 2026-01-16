El Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà passarà a ser professional a partir de l'1 d'abril
La idea és millorar el temps de resposta i aquest mes es publicarà el concurs per cobrir les places
ACN - Redacció
El Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà es convertirà en professional de tipus B a partir de l'1 d'abril i comptarà amb un mínim de 5 efectius i torn de 9. L'objectiu és homogeneïtzar la cobertura que s'ofereix arreu del país i, per tant, millorar el temps de resposta per atendre els serveis. Així ho ha comunicat la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que té previst publicar una convocatòria al febrer per cobrir provisionalment les places amb una redistribució de personal. Paral·lelament, aquest mes es publicaran els concursos de mèrits i capacitats de bomber de primera, caporal i sergent, en els quals s'ofereixen els llocs de treball d'aquest parc per ser coberts a partir de l'1 de gener de 2027.
El Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà té 165 anys d'història, en una comarca on hi ha tres equipaments amb aquest tipus de gestió a Llívia, Alp i Bellver de Cerdanya. Tots ells formen de la Regió d'Emergències Centre i el canvi del de la capital cerdana respon als objectius del Pla Estratègic 2025-2030. Pel que fa als parcs de bombers funcionaris més propers, hi ha els de Guardiola de Berguedà, la Seu d'Urgell i Ripoll.
El cap del parc, Quim Arenas, ha explicat que entenen la decisió, en un context en què s'han multiplicat les actuacions i tenint en compte que són un parc de "primera sortida", a més de ser l'únic de voluntaris que compta amb una autoescala. En aquest sentit, ha apuntat que la comarca multiplica exponencialment la seva població durant els caps de setmana i períodes festius, com ara Nadal o Setmana Santa, i que aquest fet complica la mobilitat per arribar fins a les instal·lacions.
Tot i això, Arenas ha afirmat que els "sap greu" no poder continuar amb l'activitat, pel "compromís" que han adquirit amb el territori en tots aquests anys. En el comunicat de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments han destacat la seva "resposta impecable" que han donat a tots els serveis pels quals han estat requerits.
