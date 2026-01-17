Pistes plenes a la Molina malgrat el mal temps
Aparcaments i establiments s'han omplert de visitants que s'han desplaçat al Pirineu per esquiar malgrat el pronòstic del temps
Maria Francés
Estacions d'esquí com la Molina, a Alp, s'han omplert avui de visitants que, tot i el mal temps, han volgut practicar un dels seus esports favorits. Malgrat que les condicions de moltes carreteres del Pirineu no eren les òptimes per circular, centenars de turistes s'han desplaçat a la muntanya aquest cap de setmana.
D'aquesta manera, s'ha mantingut la tendència favorable que van marcar unes vacances de Nadal que es van tancar amb unes dades que convidaven a l'optimisme. Famílies i grups d'amics, tant de procedència nacional com internacional, han deixat sense espai establiments i aparcaments.
El fet que algunes instal·lacions no estiguessin disponibles per esquiar per culpa de la borrasca encara ha incrementat la sensació de ple. A la tarda, després d'un matí fred, però suportable pel que fa a les inclemències del temps, part del públic desplaçat des de Barcelona ha tornat a la capital catalana amb precaució. La pluja acumulada a les vies i l'escassa visibilitat obligaven a extremar la prudència al volant.
