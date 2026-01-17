Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lola PalauAgressió a NavàsNevada d'avuiÈric MontesPlans cap de setmanaChatGPT
instagramlinkedin

Pistes plenes a la Molina malgrat el mal temps

Aparcaments i establiments s'han omplert de visitants que s'han desplaçat al Pirineu per esquiar malgrat el pronòstic del temps

Ple a la Molina malgrat el mal temps d'aquest cap de setmana

Ple a la Molina malgrat el mal temps d'aquest cap de setmana

ARXIU PARTICULAR

Maria Francés

Alp

Estacions d'esquí com la Molina, a Alp, s'han omplert avui de visitants que, tot i el mal temps, han volgut practicar un dels seus esports favorits. Malgrat que les condicions de moltes carreteres del Pirineu no eren les òptimes per circular, centenars de turistes s'han desplaçat a la muntanya aquest cap de setmana. 

D'aquesta manera, s'ha mantingut la tendència favorable que van marcar unes vacances de Nadal que es van tancar amb unes dades que convidaven a l'optimisme. Famílies i grups d'amics, tant de procedència nacional com internacional, han deixat sense espai establiments i aparcaments. 

El fet que algunes instal·lacions no estiguessin disponibles per esquiar per culpa de la borrasca encara ha incrementat la sensació de ple. A la tarda, després d'un matí fred, però suportable pel que fa a les inclemències del temps, part del públic desplaçat des de Barcelona ha tornat a la capital catalana amb precaució. La pluja acumulada a les vies i l'escassa visibilitat obligaven a extremar la prudència al volant. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
  3. Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  6. «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
  7. David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
  8. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir

Dos dies de gener que van canviar l’Iran: «Va ser un infern, amb la mort a cada cantonada»

Dos dies de gener que van canviar l’Iran: «Va ser un infern, amb la mort a cada cantonada»

La UE i Mercosur firmen l’acord més gran de lliure comerç del món que encara haurà de superar una tensa acceptació

La UE i Mercosur firmen l’acord més gran de lliure comerç del món que encara haurà de superar una tensa acceptació

Només Nàsser al-Attiyah separa Nani Roma i Àlex Haro del Touareg

Només Nàsser al-Attiyah separa Nani Roma i Àlex Haro del Touareg

Pistes plenes a la Molina malgrat el mal temps

Pistes plenes a la Molina malgrat el mal temps

Ple a la Molina malgrat el mal temps d'aquest cap de setmana

La multipremiada soprano Elionor Martínez guanya el dret a cantar a Moià

La multipremiada soprano Elionor Martínez guanya el dret a cantar a Moià

Kosner Baskonia-Baxi Manresa: Una altra visita a un escenari gran amb nova peça i absències

Kosner Baskonia-Baxi Manresa: Una altra visita a un escenari gran amb nova peça i absències

Quatre mesos d’apagades freqüents atipen la Prosperitat: «Mai havia trobat tant a faltar la llum»

Quatre mesos d’apagades freqüents atipen la Prosperitat: «Mai havia trobat tant a faltar la llum»
Tracking Pixel Contents