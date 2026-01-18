El Grup de Recerca de Cerdanya impulsa una temporada de música amb intèrprets locals
La iniciativa inclou concerts, jornades d’investigació artística i festivals, amb l'objectiu de dinamitzar la comarca i fomentar la participació de joves
El Grup de Recerca de Cerdanya dona un nou impuls a l'activitat musical de la comarca amb l'estrena de la seva temporada musical 2026, que començarà el diumenge 1 de febrer amb un concert a càrrec del violoncel·lista Dmitry Yablonsky i la pianista Laia Martin. L'esdeveniment tindrà lloc a les 18 hores, a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, i suposarà el primer dels diversos actes musicals programats per a aquest any.
Aquest concert obre una temporada amb un ampli ventall d'activitats que inclou les VII Jornades d'Investigació Artística en Música dels Pirineus (JIAM Pirineus), que es celebraran entre el 24 i el 26 d’abril a Bolvir i Puigcerdà, el Puigcerdà Music Festival entre el 24 i el 26 de juliol, així com altres concerts protagonitzats per joves intèrprets que tindran lloc al maig, setembre i novembre. Amb aquesta programació, el Grup de Recerca continua la seva tasca de dinamització de la música a la Cerdanya, portant la cultura a tots els racons de la comarca.
Un concert de gran atractiu
El concert inaugural de la temporada presenta un programa de gran interès, amb una estrena mundial a càrrec de dos músics coneguts a la comarca. Dmitry Yablonsky i Laia Martin interpretaran la Sonata-Fantasia per a violoncel i piano número 2 "Abraham", una obra del compositor Baruch Berliner. Aquesta peça, que es caracteritza per un llenguatge tonal i per motius temàtics que connecten els seus quatre suggerents moviments, representa una gran novetat en el panorama musical actual.
Berliner, doctorat en matemàtiques i autor de més de 1.000 poesies en alemany i 3.000 en hebreu, és també conegut per la seva producció musical, que inclou obres com la trilogia Genesis i diversos concerts per a instruments. La Sonata-Fantasia "Abraham" és una obra amb profundes arrels temàtiques i emocionals, i es tracta d'un dels primers treballs de Berliner en l'àmbit de la música de cambra.
Tributs a Pau Casals
Aquesta peça de Berliner es complementarà amb un conjunt d'obres dedicades a un dels músics més emblemàtics de Catalunya, Pau Casals. En motiu del 150è aniversari del seu naixement, Yablonsky i Martin interpretaran les obres de joventut del mestre, com Pastoral, Revêrie, Full d’Àlbum i Romanza per a violoncel i piano. Aquestes obres van ser enregistrades pels dos intèrprets l'any 2023 per la discogràfica internacional Naxos, en l’àlbum Cello Catalan Works.
A més d'aquest homenatge a Casals, el programa inclourà obres de gran rellevància de compositors com Luigi Boccherini, Enrique Granados i Gaspar Cassadó, completant una proposta que combina l'estrena de noves composicions amb grans clàssics del repertori català i internacional per a violoncel i piano.
Entrades a la venda
Les entrades per al concert ja estan a la venda per 12 € a través de la plataforma www.codetickets.com. També es podran adquirir a taquilla des d’una hora abans de l'inici del concert.
Amb aquest concert, el Grup de Recerca de Cerdanya no només dóna el tret de sortida a la temporada musical del 2026, sinó que també reafirma el seu compromís amb la dinamització de la cultura a la comarca, oferint als veïns i visitants una programació de primer nivell i amb una oferta variada d'activitats musicals al llarg de l'any.
