Penélope Clot, la Cerdanya en l'art
D'arrel autodidacta, la pintora i creadora de Das ha quedat inclosa al programa de promoció del Parc Natural del Cadí Moixeró
Penélope Clot té el seu taller a l’antiga quadra de la casa familiar de Das. Recentment, l'artista ha estat inclosa en el pla de promoció dels artesans i creadors del Parc Natural del Cadí Moixeró, una iniciativa per donar a conèixer els productes i la feina que es fa a la zona. Amb aquest programa, Clot ha pogut mostrar la seva obra a un públic més ampli, més enllà del seu taller i de l’entorn que la inspira.
Penélope Clot, nascuda el 1975, es va iniciar en el món de l’art a l'Escola Massana de Barcelona, on va estudiar l’art de la laca japonesa entre 2000 i 2001, i el gravat entre 2002 i 2003. Després, va continuar la formació a l'Escola Da Vinci de Barcelona, on va cursar estudis de dibuix i perspectiva entre 2005 i 2006. Malgrat aquesta formació acadèmica, Clot es considera una artista autodidacta, un aspecte que defineix el seu procés creatiu. “Quan alguna cosa t’apassiona, t’inquieta i és el motor de la teva vida, no pots fer res més que formar-te constantment”, explica també des del seu portal web personal, reflectint la seva passió per l’art i el seu compromís amb l’aprenentatge continuat.
Les obres de Penélope Clot es distingeixen per les capas superposades, les transparències, els col·leccionats de tècniques, les composicions geomètriques i les evocacions paisatgístiques. El seu treball inclou una gran varietat de tècniques, que van des de la pintura tradicional fins a ceres, esmalts, guixos i altres materials. Utilitza també tècniques com el clivellat, l’envelliment i les pàtines, que aporten una profunditat especial a les seves composicions. Aquest ús de materials i tècniques fa que cada obra sigui única i diferent de l’anterior.
Cada obra és un testimoni de l’evolució artística de Penélope, qui no només crea quadres, sinó que ens convida a reflexionar sobre el temps, el paisatge i el procés creatiu. Les seves composicions no només capturen l’atenció visual, sinó que també transmeten emocions, convertint el seu treball en una finestra oberta al món interior de l’artista i a l’entorn de la Cerdanya i el Cadí.
L'art per Penélope és una eina per trobar-se i perdre’s alhora, com ella mateixa expressa, i aquesta relació amb la creació es manifesta de manera profunda en la seva obra. Va començar la carrera com a professional de la restauració d'obres d'art i mobles antics des de l’any 1997, una tasca que li va permetre conèixer i entendre les tècniques tradicionals i les característiques dels materials amb els quals treballa, i que ha influït en la seva pròpia creació artística.
Clot forma part d’una família d’artistes. El seu taller ocupa un espai a l’antiga quadra de la casa dels seus besavis, un lloc ple d’història que avui serveix com a laboratori de creació. Aquest espai, amb una distribució flexible, és on les seves idees es converteixen en obres.
El taller de Penélope Clot és un espai ampli, orientat al sud, amb una porta que dóna directament a l’era de la casa. Les condicions climàtiques de la zona influeixen en el procés creatiu de l’artista. La preparació dels materials per als seus quadres, uns rotlles amb textures de diferents colors, requereix una planificació curosa. Aquesta tasca laboriosa condiciona el resultat de les obres, que varien depenent de les condicions del moment.
